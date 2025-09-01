Live voetbal

Wordt Ziyech de opvolger van Traoré bij Ajax? 'Zijn naam wordt besproken'

Hakim Ziyech Ajax
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Tijmen Gerritsen
1 september 2025, 23:23   Bijgewerkt: 23:38

Ajax onderzoekt na het vertrek van Bertrand Traoré naar Sunderland of het nog een buitenspeler wil toevoegen aan de selectie. Volgens de goed ingevoerde Tim van Duijn van Voetbal International valt de naam van Hakim Ziyech in Amsterdam en wordt een eventuele terugkeer besproken.

Dat meldt de journalist van Voetbal International maandagavond laat op X: "Ajax onderzoekt na vertrek Traoré opties p de flanken. Naam Ziyech ligt op tafel en wordt besproken, maar de vraag is of Ajax daarop doorpakt of andere keuzes maakt. Denk zelf niet dat ze het gaan doen maar wie weet", schrijft Van Duijn. De Telegraaf-journalist Mike Verweij meldt kort na het nieuws van Van Duijn dat Ziyech bij Ajax is aangebonden, maar dat het op dit moment geen optie is.

Artikel gaat verder onder video

Ziyech zit op dit moment zonder club, waardoor Ajax de buitenspeler niet per se dinsdagavond voor 00.00 hoeft te halen. Voor buitenspelers die onder contract staan bij een andere club geldt dat wél, omdat in Nederland de transfermarkt dan sluit.

In Engeland is de transfermarkt maandagavond al gesloten, maar vlak voor het verstrijken van de termijn heeft Sunderland het nog voor elkaar gekregen om met Ajax tot een akkoord te komen over de transfer van Traoré. Het vertrek van de aanvaller voor 2.5 miljoen euro legt extra druk op technisch directeur Alex Kroes.

Vind jij dat Ajax Hakim Ziyech moet terughalen als opvolger van Traoré?

Laden...
149 stemmen

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kasper Dolberg

Ronald de Boer kent grootste zwakte van Dolberg: 'Frank was zijn trainer...'

  • Gisteren, 22:33
  • Gisteren, 22:33
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen spreekt schande van 'racistische' Feyenoord-supporters

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
Brian Brobbey met Sunderland-logo

Brobbey verruilt Ajax voor Sunderland en gaat monstersalaris verdienen

  • Gisteren, 22:17
  • Gisteren, 22:17
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Ome Barend
112 Reacties
2 Dagen lid
161 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

🤣😂.. nee kom op dit is toch gewoon een grapje? Zelfs de gemiddelde Ajacied hier op de site zou dit niet eens willen.. dat zegt dan al eigenlijk genoeg.. 😂.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ome Barend
112 Reacties
2 Dagen lid
161 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

🤣😂.. nee kom op dit is toch gewoon een grapje? Zelfs de gemiddelde Ajacied hier op de site zou dit niet eens willen.. dat zegt dan al eigenlijk genoeg.. 😂.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech
Leeftijd: 32 jaar (19 mrt. 1993)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Galatasaray
5
0
2023/2024
Galatasaray
18
6
2023/2024
Chelsea
0
0
2022/2023
Chelsea
18
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel