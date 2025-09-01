Wordt Ziyech de opvolger van Traoré bij Ajax? 'Zijn naam wordt besproken'

Ajax onderzoekt na het vertrek van naar Sunderland of het nog een buitenspeler wil toevoegen aan de selectie. Volgens de goed ingevoerde Tim van Duijn van Voetbal International valt de naam van in Amsterdam en wordt een eventuele terugkeer besproken.

Dat meldt de journalist van Voetbal International maandagavond laat op X: "Ajax onderzoekt na vertrek Traoré opties p de flanken. Naam Ziyech ligt op tafel en wordt besproken, maar de vraag is of Ajax daarop doorpakt of andere keuzes maakt. Denk zelf niet dat ze het gaan doen maar wie weet", schrijft Van Duijn. De Telegraaf-journalist Mike Verweij meldt kort na het nieuws van Van Duijn dat Ziyech bij Ajax is aangebonden, maar dat het op dit moment geen optie is.

Ziyech zit op dit moment zonder club, waardoor Ajax de buitenspeler niet per se dinsdagavond voor 00.00 hoeft te halen. Voor buitenspelers die onder contract staan bij een andere club geldt dat wél, omdat in Nederland de transfermarkt dan sluit.

In Engeland is de transfermarkt maandagavond al gesloten, maar vlak voor het verstrijken van de termijn heeft Sunderland het nog voor elkaar gekregen om met Ajax tot een akkoord te komen over de transfer van Traoré. Het vertrek van de aanvaller voor 2.5 miljoen euro legt extra druk op technisch directeur Alex Kroes.