Wordt Brobbey een succes bij Sunderland? Dit verwacht René van der Gijp

gaat niet slagen bij Sunderland, zo verwacht René van der Gijp. Volgens de oud-voetballer lopen er in Engeland zeker nog wel twintig vergelijkbare spelers rond, die allemaal beter zijn dan de voormalig Ajacied.

Brobbey wilde deze zomer graag vertrekken bij Ajax en kreeg op de slotdag van de Engelse transferperiode zijn droomstap. Sunderland betaalde namelijk een bedrag van twintig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen voor de spits, die zijn kunsten nu in de Premier League mag laten zien.

Bij Vandaag Inside vraagt Wilfred Genee zich af of Brobbey gaat slagen in het noorden van Engeland. “Nee”, antwoordt Van der Gijp direct. Johan Derksen voegt eraan toe dat Brobbey ‘heimwee’ gaat krijgen. “Net zoals in Leipzig.” Daar sluit Valentijn Driessen zich bij aan. “In de Engelse hoogste divisie moet je echt wat technische vaardigheden hebben”, stelt Derksen.

“Weet je wat het lullige is?”, vraagt Van der Gijp vervolgens. “Er lopen in Engeland nog twintig Brobbeys. Die zijn iets groter, iets sneller, iets beter en maken meer goals.” Derksen beaamt dit en voegt eraan toe dat die spelers niet eens op het hoogste niveau spelen. Heeft Ajax het dan goed gedaan met de transfersom? “Vind ik wel”, antwoordt Van der Gijp. Ook zijn tafelgenoten zijn het daarmee eens.

VIDEO: René van der Gijp zet vraagtekens bij transfer van Brobbey naar Sunderland