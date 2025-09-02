Live voetbal

Wordt Brobbey een succes bij Sunderland? Dit verwacht René van der Gijp

Niels Hassfeld
2 september 2025, 11:41

Brian Brobbey gaat niet slagen bij Sunderland, zo verwacht René van der Gijp. Volgens de oud-voetballer lopen er in Engeland zeker nog wel twintig vergelijkbare spelers rond, die allemaal beter zijn dan de voormalig Ajacied.

Brobbey wilde deze zomer graag vertrekken bij Ajax en kreeg op de slotdag van de Engelse transferperiode zijn droomstap. Sunderland betaalde namelijk een bedrag van twintig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen voor de spits, die zijn kunsten nu in de Premier League mag laten zien.

Bij Vandaag Inside vraagt Wilfred Genee zich af of Brobbey gaat slagen in het noorden van Engeland. “Nee”, antwoordt Van der Gijp direct. Johan Derksen voegt eraan toe dat Brobbey ‘heimwee’ gaat krijgen. “Net zoals in Leipzig.” Daar sluit Valentijn Driessen zich bij aan. “In de Engelse hoogste divisie moet je echt wat technische vaardigheden hebben”, stelt Derksen.

“Weet je wat het lullige is?”, vraagt Van der Gijp vervolgens. “Er lopen in Engeland nog twintig Brobbeys. Die zijn iets groter, iets sneller, iets beter en maken meer goals.” Derksen beaamt dit en voegt eraan toe dat die spelers niet eens op het hoogste niveau spelen. Heeft Ajax het dan goed gedaan met de transfersom? “Vind ik wel”, antwoordt Van der Gijp. Ook zijn tafelgenoten zijn het daarmee eens.

VIDEO: René van der Gijp zet vraagtekens bij transfer van Brobbey naar Sunderland

Hakim Ziyech Ajax

Wordt Ziyech de opvolger van Traoré bij Ajax? 'Zijn naam wordt besproken'

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Kasper Dolberg

Ronald de Boer kent grootste zwakte van Dolberg: 'Frank was zijn trainer...'

  • Gisteren, 22:33
  • Gisteren, 22:33
Brian Brobbey met Sunderland-logo

Brobbey verruilt Ajax voor Sunderland en gaat monstersalaris verdienen

  • Gisteren, 22:17
  • Gisteren, 22:17
Arena
374 Reacties
22 Dagen lid
1.252 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Of Brobbey het goed gaat doen daar is voor Ajax totaal niet van belang. Hij wilde vertrekken, dus zijn pakkie an. Ajax heeft een ongeëvenaarde onderhandelingspositie in Europa en verkoopt op z'n dooie gemak een slecht functionerende speler voor ruim 20 miljoen. BAM!

Pietjanhendrik
228 Reacties
41 Dagen lid
266 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena: en de rest met verlies BAMMMMM

Arena
374 Reacties
22 Dagen lid
1.252 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Och gut ben je er weer? De rest met verlies is op de eerste plaats helemaal niet waar. En die wél met verlies zijn verkocht ligt aan de bekende omstandigheden waardoor Ajax in een gedwongen positie is geraakt dat die verkopen moeten gebeuren. Dus niet zo kinderachtig reageren jochie.

Pietjanhendrik
228 Reacties
41 Dagen lid
266 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena jij hebt er toch ook weer. Omstandigheden maken geen zak uit, verlies is verlies. Dus je geeft toe dat er veel Met verlies verkocht is . Goed zo. Niet zo kinderachtig doen jochie. Een echt vent geeft gewoon toe als hij ongelijk heeft. Dat heb ik jou nog niet zien doen elke keer dat je ongelijk had. Ik was overigens wel die linksback vergeten. Daar is winst op gemaakt. Maar dat was dan ook de enige. Goed gedaan van Kroes

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4
2023/2024
Ajax
30
18
2022/2023
Jong Ajax
1
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
4
Tottenham
3
4
6
5
Everton
3
2
6
6
Sunderland
3
2
6
7
Bournemouth
3
0
6
8
Crystal Palace
3
3
5

