Man met 193 wedstrijden voor Ajax genoemd als opvolger Blind in rvc

Wie wordt de opvolger van Danny Blind in de raad van commissarissen van Ajax? De Amsterdammers moeten op zoek naar een vervanger voor de oud-verdediger, die gisteren (vrijdag) plots zijn vertrek aankondigde. Volgens Het Parool zingt de naam van voormalig Ajax-speler Edo Ophof (66) rond in de Johan Cruijff ArenA.

Blind nam eind 2023 voor de tweede keer zitting in de raad van commissarissen van Ajax, een positie die hij tussen 2018 en 2021 ook al bekleedde maar die hij tijdelijk vaarwel zegde om aan de slag te gaan als assistent van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Blind werd benoemd tot 2027 en kreeg opnieuw de 'voetbalportefeuille' onder zijn hoede, maar vrijdag maakte Ajax bekend dat hij nú al gaat vertrekken. Blind, die 'persoonlijke redenen' aanvoerde als reden van zijn vroegtijdig afzwaaien, blijft nog wel aan tot de club een opvolger heeft gevonden, zo meldde de club in een officieel perscommuniqué.

Artikel gaat verder onder video

Het Parool kwam later op de vrijdag met een toelichting op de 'persoonlijke redenen' waar Blind op doelde. Zo zou de samenwerking met de technische beleidsbepalers Alex Kroes en Marijn Beuker niet optimaal zijn geweest. Blind zou het niet altijd eens zijn geweest met het aankoopbeleid en zou teleurgesteld zijn dat de technische leiding 'nee' zei tegen een terugkeer van zijn zoon Daley (35) bij Ajax. In de zomer van 2024 zou Blind zich bovendien hard hebben gemaakt voor een terugkeer van zijn oud-ploeggenoot Frank de Boer als trainer, een functie die uiteindelijk naar Francesco Farioli ging.

Diezelfde krant meldt dat de naam van Edo Ophof rondzingt als mogelijke vervanger van Blind in de rvc. De 66-jarige Ophof stond als speler tussen 1980 en 1988 onder contract bij Ajax en speelde in die periode 193 officiële wedstrijden in Ajax 1. Met de Amsterdamse club werd de rechtsback drie keer landskampioen en veroverde hij tweemaal de KNVB Beker. Ophof schopte het in zijn Ajax-tijd bovendien tot international van Oranje, waarvoor hij uiteindelijk vijftien wedstrijden zou spelen. Ophof maakt momenteel deel uit van de bestuursraad van Ajax.