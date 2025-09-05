Details over vertrek Danny Blind uitgelekt: 'Ajax weigerde terugkeer Daley Blind'

Danny Blind was afgelopen transferwindow kritisch op het aankoopbeleid van Ajax, zo schetst Het Parool vrijdagavond. De voetbalcommissaris van de Amsterdammers wilde zijn zoon graag zien terugkeren in het shirt van Ajax, maar kreeg geen groen licht van de directie.

Danny Blind stopt bij de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers, zo maakte Ajax vrijdag bekend. Het Parool deelt een uitgebreide reconstructie over het besluit en schets onder meer over het aankoopbeleid van Ajax. “Ingewijden stellen dat Blind in het afgelopen transferwindow kritisch was over het aankoopbeleid”, schrijft de krant.

“Ook zou hij graag een rol bij Ajax hebben gezien voor zijn zoon Daley (35), die bij Girona speelt en zijn loopbaan heel graag wil afsluiten bij Ajax. De technische leiding van Ajax zag dat uiteindelijk niet zitten”, aldus Het Parool.

Opvallend is dat Alex Kroes, op 17 november 2024, nog hintte op een terugkeer van Blind. “Ongetwijfeld kom je hier weer een keer terug. In welke rol, dat weten wij alleen van binnen. De tijd zal het leren”, sprak de technisch directeur rondom de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends.