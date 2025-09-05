Live voetbal 2

Details over vertrek Danny Blind uitgelekt: 'Ajax weigerde terugkeer Daley Blind'

Danny Blind bij Ajax
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
5 september 2025, 19:46

Danny Blind was afgelopen transferwindow kritisch op het aankoopbeleid van Ajax, zo schetst Het Parool vrijdagavond. De voetbalcommissaris van de Amsterdammers wilde zijn zoon Daley Blind graag zien terugkeren in het shirt van Ajax, maar kreeg geen groen licht van de directie.

Danny Blind stopt bij de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers, zo maakte Ajax vrijdag bekend. Het Parool deelt een uitgebreide reconstructie over het besluit en schets onder meer over het aankoopbeleid van Ajax. “Ingewijden stellen dat Blind in het afgelopen transferwindow kritisch was over het aankoopbeleid”, schrijft de krant.

“Ook zou hij graag een rol bij Ajax hebben gezien voor zijn zoon Daley (35), die bij Girona speelt en zijn loopbaan heel graag wil afsluiten bij Ajax. De technische leiding van Ajax zag dat uiteindelijk niet zitten”, aldus Het Parool.

Opvallend is dat Alex Kroes, op 17 november 2024, nog hintte op een terugkeer van Blind. “Ongetwijfeld kom je hier weer een keer terug. In welke rol, dat weten wij alleen van binnen. De tijd zal het leren”, sprak de technisch directeur rondom de wedstrijd tussen Ajax Legends en Real Madrid Legends.

Reacties

Copa
2.079 Reacties
725 Dagen lid
22.669 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik had al een idee dat dit het was, maar dacht niet schrijven... Dit werd verergerd omdat Ajax wel de jonge Liverpool speler heeft gehuurd terwijl papa liever Daley wilde. Maar hij moet toch ook zien dat Daley, aardige vent, onmogelijk nog kan ballen in dit team. Hij is geen leider, nooit geweest, dus wat zou een Mokio bijvoorbeeld van hem kunnen leren? daarvoor hen je al Berghuis en Klaassen (en misschien Pasveer) Deze heren zullen ook vaak wissel staan of helemaal niet spelen en volgend jaar is het ook voor hun over en uit. Danny zou nu een voorbeeld voor zijn zoon moeten zijn en niet als boos jongetje moeten weg lopen

❌❌❌
104 Reacties
28 Dagen lid
267 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Copa, wat moet je van Berghuis leren dan? Hoe je yoga beoefent? Want voetballen kan hij niet super goed ofso. En berghuis is gewoon een giftige driftkikker die andere voor de bus gooit als het even tegenzit, hij verdedigt als een natte krant gaat geen 1 duel met de beuk erin. Ik denk niet dat berghuis als voorbeeld moet dienen om mensen bij de hand te nemen. En wat Danny betreft goed dat hij opgerot is, zit daar alleen maar voor eigenbelangen en niet voor Ajax. Beetje interessant doen op de tribune en ondertussen staat Ajax al jaren in brand.

Vriendje Stokvis
1.252 Reacties
351 Dagen lid
7.999 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Aha eigen belang. Je verwacht het niet. Die Danny.

Daley Blind

Daley Blind
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 35 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
3
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

