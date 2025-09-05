Ajax wimpelt 'smekende zaakwaarnemers' af op Deadline Day

Ajax zocht in de voorbije transferperiode naar een ervaren controleur op het middenveld, maar kwam uit bij de twintigjarige James McConnell. Volgens journalist Mike Verweij wimpelden ervaren middenvelders de Eredivisionist lange tijd af, tot de slotfase van de transfermarkt aanbrak. Toen zouden hun zaakwaarnemers ‘Ajax bijna hebben gesmeekt’.

Na de sluiting van de transfermarkt gaf technisch directeur Alex Kroes een interview, waarin hij begrip toonde voor de kritiek op het uitblijven van een ervaren vervanger van Jordan Henderson. Verweij reageert: “Dat is ook een beetje het lot van Ajax in de situatie waarin ze zitten. Er moest gesaneerd worden, dus er werden heel veel lijntjes uitgegooid naar ervaren, controlerende middenvelders”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Die middenvelders zouden ‘hun neus hebben opgehaald’ voor Ajax. “Want die dachten allemaal veel beter te kunnen krijgen. Toen trok Ajax de twintigjarige James McConnell van Liverpool aan, die mede op advies van Heitinga is gekomen. Speltip vijf van Holland Casino is: schat je kansen goed in. Die ervaren middenvelders hadden geen club en die zaakwaarnemers smeekten bijna bij Ajax om hun spelers alsnog daar kwijt te kunnen. Maar toen was het geld op.”

Het moet nog blijken hoe goed McConnell uit de verf gaat komen bij Ajax. Ronald de Boer sprak bovendien al zijn zorgen uit over het signaal dat uitgaat van zijn komst. Zal de huurling van Liverpool de ontwikkeling van Jorthy Mokio niet in de weg zitten? “Ik kan me wel wat voorstellen bij wat Ronald de Boer zegt. Maar als er een hele ervaren middenvelder bij was gekomen, was Mokio ook op de bank beland.”

“Met McConnell komt er misschien wel een kans om in de basis te komen. Maar ik vind wel: eigenlijk zou je geen speler van twintig moeten huren van Liverpool als je Mokio hebt. Tegelijkertijd kun je niet met één controlerende middenvelder het seizoen in gaan. Je kan een zeventienjarige speler niet zestig wedstrijden laten spelen”, aldus Verweij, waarna collega Valentijn Driessen concludeert: “Nu heb je een zeventienjarige en een twintigjarige. Het getuigt van geen enkel beleid. Het is gewoon wanbeleid.”