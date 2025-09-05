Live voetbal 1

Ajax wimpelt 'smekende zaakwaarnemers' af op Deadline Day

Liverpool-speler James McConnell
Dominic Mostert
5 september 2025, 16:50

Ajax zocht in de voorbije transferperiode naar een ervaren controleur op het middenveld, maar kwam uit bij de twintigjarige James McConnell. Volgens journalist Mike Verweij wimpelden ervaren middenvelders de Eredivisionist lange tijd af, tot de slotfase van de transfermarkt aanbrak. Toen zouden hun zaakwaarnemers ‘Ajax bijna hebben gesmeekt’.

Na de sluiting van de transfermarkt gaf technisch directeur Alex Kroes een interview, waarin hij begrip toonde voor de kritiek op het uitblijven van een ervaren vervanger van Jordan Henderson. Verweij reageert: “Dat is ook een beetje het lot van Ajax in de situatie waarin ze zitten. Er moest gesaneerd worden, dus er werden heel veel lijntjes uitgegooid naar ervaren, controlerende middenvelders”, zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Die middenvelders zouden ‘hun neus hebben opgehaald’ voor Ajax. “Want die dachten allemaal veel beter te kunnen krijgen. Toen trok Ajax de twintigjarige James McConnell van Liverpool aan, die mede op advies van Heitinga is gekomen. Speltip vijf van Holland Casino is: schat je kansen goed in. Die ervaren middenvelders hadden geen club en die zaakwaarnemers smeekten bijna bij Ajax om hun spelers alsnog daar kwijt te kunnen. Maar toen was het geld op.”

Het moet nog blijken hoe goed McConnell uit de verf gaat komen bij Ajax. Ronald de Boer sprak bovendien al zijn zorgen uit over het signaal dat uitgaat van zijn komst. Zal de huurling van Liverpool de ontwikkeling van Jorthy Mokio niet in de weg zitten? “Ik kan me wel wat voorstellen bij wat Ronald de Boer zegt. Maar als er een hele ervaren middenvelder bij was gekomen, was Mokio ook op de bank beland.”

“Met McConnell komt er misschien wel een kans om in de basis te komen. Maar ik vind wel: eigenlijk zou je geen speler van twintig moeten huren van Liverpool als je Mokio hebt. Tegelijkertijd kun je niet met één controlerende middenvelder het seizoen in gaan. Je kan een zeventienjarige speler niet zestig wedstrijden laten spelen”, aldus Verweij, waarna collega Valentijn Driessen concludeert: “Nu heb je een zeventienjarige en een twintigjarige. Het getuigt van geen enkel beleid. Het is gewoon wanbeleid.”

Arena
464 Reacties
25 Dagen lid
1.451 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Driessen vindt maar lekker wat hij wil. Bij Ajax maalt helemaal niemand om die man. McConnell is een goede voetballer maar net zoals elke andere speler zal hij het moeten laten zien. Met Mokio, ook een groot talent, kan hij mooi de concurrentie aangaan. Een speler op "zes" met ervaring is mooi, maar een jonge gast die goed kan voetballen is misschien wel net zo mooi.

Ome Barend
190 Reacties
5 Dagen lid
256 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ach was het geld op in Amsterdam? Hoe noemen we dat, een kruideniersclubje?

ArnoldHoeflaak08
15 Reacties
1.074 Dagen lid
17 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Ome Barend begroting 2025/2026 Ajax €170 PSV €140 en die amateur club aan de Maas €130. En dat gat van de top 2 word alleen maar groter

Hasi
137 Reacties
471 Dagen lid
753 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ArnoldHoeflaak08 ... Welke amateur club aan de maas heeft zo een begroting?

Ome Barend
190 Reacties
5 Dagen lid
256 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ArnoldHoeflaak08 de begroting ja, zie eerst maar volgend seizoen CL te halen.. zoals het er nu voorstaat voorzie ik een ramp aankomen.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
567 Reacties
38 Dagen lid
1.780 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Top2 blijft gewoon ongekend populair. Smekende zaakwaarnemers die willen dat hun spelers bij de top2 kunnen voetballen. Maar zo werkt het niet. Kroes en Stewart zijn cooking en halen alleen CL kwaliteit. Afbouwen doe je maar in de gratis grabbelbox waar andere bekende clubs spelers uit blinde paniek uit vissen.

Hasi
137 Reacties
471 Dagen lid
753 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad ... Telstar en volendam bedoel je met top,2?

ERIMIR
3.432 Reacties
425 Dagen lid
37.619 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Het geld is helemaal niet op bij Ajax, ze gaat alleen geen geld over de balk smijten aan overbetaalde spelers die weinig toevoegen. Nu zijn de noodzakelijke versterkingen gekomen om goed het seizoen door te kunnen komen en bij de volgende tranferwindow gaan we met de inkomende CL-gelden de selectie verder versterken. Ajax en ook PSV zitten nu enigszins in de positie om dat te kunnen doen. Al dat geouwehoer van de buitenwacht hebben we er niks mee.

Hasi
137 Reacties
471 Dagen lid
753 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR ... Bij Utrecht ook niet

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

