Alex Kroes moet toegeven: 'Ik snap de kritiek van Ajax-fans'

Alex Kroes begrijpt dat supporters van Ajax kritisch zijn, nu de club er niet in is geslaagd om een ervaren controleur op het middenveld te strikken. Ajax zocht een ‘type Jordan Henderson’ en haalde de twintigjarige James McConnell op huurbasis weg bij Liverpool.
In een interview met Ajax TV wordt Kroes geconfronteerd met de kritiek. "Ik snap de kritiek. Als ik er op die manier naar zou kijken, zou ik dezelfde kritiek hebben. We konden echter niet alle spelers halen die we wilden, omdat we ook rekening moesten houden met de balans tussen het financiële en het sportieve. Wanneer verkoop je, en wanneer koop je?”, legt de technisch directeur uit.
“James McConnell kan iets brengen wat we nu nog niet hebben in de selectie en hij zit geen andere spelers in de weg. In de verschillende competities heb je straks ook verschillende types spelers nodig. Hij is niet de ervaren kracht van 35 jaar die de leider is, maar ik hoop dat hij laat zien waarom we hem hebben gehaald”, vervolgt Kroes. “Van de ervaren jongens wordt verwacht dat zij de boel op sleeptouw nemen. Jongere spelers kunnen daarnaast ook in die ruimte stappen en dat toevoegen aan hun eigen palet."
Over het geheel kijkt Kroes met een positief gevoel terug op de transferzomer. “De doelstelling is behaald”, stelt hij. “Financieel hebben we een enorme stap vooruitgezet en we staan waar we willen zijn. Sportief hebben we ook stappen gezet, al is het nog niet perfect. Maar er is wel een optimistisch gevoel. We moeten iedereen nu de tijd gunnen om de puzzelstukjes goed te leggen."
Volgens Kroes is de selectie van Ajax in balans. “Omdat we meer jeugd hebben kunnen inpassen en extra creativiteit hebben gehaald. Met spelers zoals Ko Itakura en Dolberg hebben we bovendien sterkhouders binnengehaald die nu in hun 'peak performance age' zitten. Daar hebben we een grote stap gezet. Het is nog niet perfect en ook nog niet af, maar in de komende transferwindows zullen we daar verdere stappen in blijven zetten."
heb het idee dat binnen ajax niemand er meer een touw aan kan vast knopen ,jeugd eigen spelers worden gemeden huren kost geld en brengt vaak niets op,als er ook maar iets mis gaat dit seizoen gaat het helemaal naar de kloten, wat ik overigens zie gebeuren,een trainer zonder visie en aankopen die heet nog niet laten zien, maar ben benieuwd.
Misschien moet je wat meer artikelen lezen voordat je met je gewauwel komt. De club is bezig met 3 jeugdspelers om ze naar het eerste over te hevelen en ze daarvoor klaar te stomen. Daar werd vanmiddag nog een bericht over geplaatst hier.Dus wat je daarover zegt is al onzin. En dan deze zin: aankopen die het nog niet hebben laten zien (ik schrijf het effe in fatsoenlijk Nederlands want dat is blijkbaar te moeilijk voor je)...wat dacht je van Dolberg die vers binnen is en vorig jaar 24 doelpunten maakte voor Anderlecht? Dan heeft ie het niet laten zien? Je kletst maar wat.
