Emotionele Kasper Dolberg roept op: 'Kom naar Amsterdam!'

heeft via Instagram afscheid genomen van Anderlecht. De Deense spits, die op Deadline Day voor tien miljoen euro plus twee miljoen aan mogelijke bonussen terugkeerde naar Ajax, deelt een emotionele boodschap aan de Belgische topclub en de supporters.

Dolberg terug ‘naar huis’

De 27-jarige Dolberg schrijft dat zijn tijd bij Anderlecht bijzonder waardevol was. "Twee jaar geleden koos ik voor jullie club en dat bleek de perfecte stap in mijn carrière."

"Nee, we hebben samen geen prijzen gepakt. Die momenten had ik heel graag met jullie gevierd. Maar we hebben wel iets anders opgebouwd: passie, respect en een hechte band. Brussel werd de stad van mijn gezin, de plek waar mijn dochters zijn geboren. Dat maakt Anderlecht voor altijd bijzonder voor ons."

"Laat in de transfermarkt kwam er plots die kans om terug te keren naar Ajax. Naar huis", zegt de spits. "Ik heb de club gevraagd om dit mogelijk te maken, omdat ik wist dat ik deze kans niet kon laten schieten. Dat Anderlecht me deze overstap gunde, zegt alles over de wederzijdse waardering die we de afgelopen twee jaar hebben gehad. Daar ben ik dankbaar voor."

Dolberg nodigt de fans uit om naar Amsterdam te komen. "Aan de supporters: bedankt voor jullie steun, in goede en moeilijke tijden. Jullie hebben mij altijd gedragen. Amsterdam ligt niet ver weg – ik hoop jullie snel terug te zien.

Na zijn terugkeer naar Ajax gaat Dolberg met rugnummer 9 spelen in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers halen met zijn komst een vertrouwd gezicht terug na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland.