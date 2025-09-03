Ajax openbaart rugnummers Dolberg en McConnell, 'verwijderde' speler terug op de lijst

Ajax heeft de officiële rugnummers voor dit seizoen bekendgemaakt. Nieuwkomers en hun rugnummer toegewezen gekregen.

De dinsdag gepresenteerde Dolberg keert terug in Amsterdam en gaat spelen met rugnummer 9. Daarmee neemt hij het nummer over van Brian Brobbey, die vlak voor deadline day naar Sunderland vertrok. Voor de Deense spits betekent het de symbolische rol van eerste spits bij Ajax, precies zoals in zijn eerste periode in de Johan Cruijff ArenA.

Ook andere nieuwelingen kregen hun definitieve nummer. Zo is Oscar Gloukh de nieuwe nummer 10 en speelt Raúl Moro met 7 op zijn rug. Ko Itakura neemt nummer 4 over van Jorrel Hato, die naar Chelsea vertrok. Allen droegen zij de nummers al eens in de eerste wedstrijden van het seizoen.

Voor James McConnell, die deze zomer overkwam van Liverpool, is rugnummer 16 gereserveerd. De Engelse middenvelder maakte tot dusver nog geen minuten in het eerste elftal, maar mag zich nu officieel presenteren met zijn vaste nummer. In Amsterdam is 16 ook een populair keepersnummer: Matheus, Jay Gorter en Kjell Scherpen hadden het in de afgelopen jaren. Tussendoor droeg ook Sivert Mannsverk nummer 16.

Daarnaast werden ook jeugdspelers definitief overgeheveld naar de A-selectie. Sean Steur (48), Rayane Bounida (43) en Aaron Bouwman (30) prijken voortaan op de lijst van Ajax 1.

Branco van den Boomen ontbrak op de voorlopige rugnummerlijst die Ajax bekendmaakte tijdens de Open Dag, omdat de club hem wilde verkopen. Omdat een transfer uitbleef, blijft hij gewoon met nummer 21 deel uitmaken van de selectie.

Alle rugnummers bij Ajax

1. Vitezslav Jaros

2. Lucas Rosa

3. Anton Gaaei

4. Ko Itakura

5. Owen Wijndal

6. Youri Regeer

7. Raúl Moro

8. Kenneth Taylor

9. Kasper Dolberg

10. Oscar Gloukh

11. Mika Godts

12. Joeri Heerkens

15. Youri Baas

16. James McConnell

17. Oliver Edvardsen

18. Davy Klaassen

19. Don-Angelo Konadu

21. Branco van den Boomen

22. Remko Pasveer

23. Steven Berghuis

24. Jorthy Mokio

25. Wout Weghorst

28. Kian Fitz-Jim

30. Aaron Bouwman

37. Josip Šutalo

43. Rayane Bounida

48. Sean Steur