Ajax wil 'toptalent' langer binden: 'Eén van de grootste beloften binnen de club'

Ajax wil in gesprek met over een nieuw contract, zo meldt het Algemeen Dagblad. De verdediger vierde eind augustus zijn achttiende verjaardag en geldt in de woorden van clubwatcher Johan Inan als 'één van de grootste beloften binnen de club'.

De 1.88 meter lange Bouwman werd in 2018 opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax en maakte sindsdien een gestage ontwikkeling door. Tijdens de eerste speelronde van dit seizoen werd die beloond met een debuut als basisspeler in het eerste elftal. John Heitinga gaf Bouwman het vertrouwen tegen promovendus Telstar, dat met 2-0 werd verslagen. Op een tweede wedstrijd in Ajax 1 moet Bouwman nog even wachten: in de drie wedstrijden die daarop volgden ontbrak de verdediger vanwege lichte klachten in de wedstrijdselectie.

Ajax hoopt de geboren Haarlemmer Bouwman met een nieuw contract te belonen voor zijn ontwikkeling, aldus het AD. "De verdediger geldt als één van de grootste beloften binnen de club", zo schrijft Inan. De huidige verbintenis van Bouwman loopt nog door tot medio 2027, maar het is de bedoeling dat hij voor meerdere seizoenen gaat bijtekenen.

Heitinga bevestigde eerder deze week dat Bouwman permanent is overgeheveld naar de eerste selectie. Dat geldt ook voor Rayane Bounida en Sean Steur. Laatstgenoemde leek in de laatste dagen van de transferperiode nog op huurbasis de overstap naar FC Volendam te gaan maken, maar volgens De Telegraaf werd die overstap gedwarsboomd door de raad van commissarissen. Technisch directeur Alex Kroes ontkent de berichtgeving van de ochtendkrant echter met klem: "Ik kan verklappen dat de rvc daar geen enkele zeggenschap en bemoeienis mee heeft gehad. Het was een interne discussie, maar we hebben uiteindelijk gezegd 'Je moet bij Ajax blijven, wij gaan jou helpen door ontwikkelen", aldus Kroes.