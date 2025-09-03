Ajax gaat drietal toptalenten met opvallende constructie klaarstomen voor eerste elftal

Ajax heeft (17), (19) en (18) overgeheveld naar het eerste elftal, zo weet De Telegraaf. Middels zogenaamde ‘Europese weken’ zullen de drie toptalenten worden klaargestoomd voor een vaste basisplaats in het eerste elftal.

Steur, Bounida en Bouwman ontwikkelen zich stormachtig bij Jong Ajax. De clubleiding wil het drietal hier nu voor belonen en heeft besloten ze over te hevelen naar het eerste elftal. Daardoor zullen ze vanaf nu iedere dag meetrainen met de selectie van John Heitinga. Daar zullen ze klaargemaakt worden om in de nabije toekomst een vaste basisplaats te veroveren.

De clubleiding van Ajax wil dit doen middels zogenaamde ‘Europese weken’. Daarin zal het drietal gewend moeten raken aan het dubbele programma dat de Amsterdamse club normaal gesproken gedurende een groot deel van het seizoen afwerkt. De bedoeling is dat Steur, Bounida en Bouwman hun wedstrijden gaan spelen in Jong Ajax, vervolgens met Ajax Onder 19 meedoen in de Youth League en ook hier en daar minuten meepakken in het eerste.

Bouwman liet zich in de voorbereiding al zien bij Ajax als vervanger van de geblesseerde Josip Sutalo, maar werd teruggeworpen door een blessure. Bounida is de afgelopen weken uitstekend in vorm bij Jong Ajax en mocht afgelopen weekend tegen FC Volendam (1-1) minuten maken, terwijl de raad van commissarissen voor de verhuur van Steur ging liggen. Naast dit drietal zouden ook Gerald Alders en Lucas Jetten dicht bij promotie naar het eerste elftal zijn.