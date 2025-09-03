Live voetbal 1

Ajax gaat drietal toptalenten met opvallende constructie klaarstomen voor eerste elftal

Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax
Foto: © Imago/Realtimes
8 reacties
Niels Hassfeld
3 september 2025, 14:31

Ajax heeft Sean Steur (17), Rayane Bounida (19) en Aaron Bouwman (18) overgeheveld naar het eerste elftal, zo weet De Telegraaf. Middels zogenaamde ‘Europese weken’ zullen de drie toptalenten worden klaargestoomd voor een vaste basisplaats in het eerste elftal.

Steur, Bounida en Bouwman ontwikkelen zich stormachtig bij Jong Ajax. De clubleiding wil het drietal hier nu voor belonen en heeft besloten ze over te hevelen naar het eerste elftal. Daardoor zullen ze vanaf nu iedere dag meetrainen met de selectie van John Heitinga. Daar zullen ze klaargemaakt worden om in de nabije toekomst een vaste basisplaats te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

De clubleiding van Ajax wil dit doen middels zogenaamde ‘Europese weken’. Daarin zal het drietal gewend moeten raken aan het dubbele programma dat de Amsterdamse club normaal gesproken gedurende een groot deel van het seizoen afwerkt. De bedoeling is dat Steur, Bounida en Bouwman hun wedstrijden gaan spelen in Jong Ajax, vervolgens met Ajax Onder 19 meedoen in de Youth League en ook hier en daar minuten meepakken in het eerste.

Bouwman liet zich in de voorbereiding al zien bij Ajax als vervanger van de geblesseerde Josip Sutalo, maar werd teruggeworpen door een blessure. Bounida is de afgelopen weken uitstekend in vorm bij Jong Ajax en mocht afgelopen weekend tegen FC Volendam (1-1) minuten maken, terwijl de raad van commissarissen voor de verhuur van Steur ging liggen. Naast dit drietal zouden ook Gerald Alders en Lucas Jetten dicht bij promotie naar het eerste elftal zijn.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Earnest Stewart Alex Kroes en Dennis te Kloese

Teruglezen | Zo verliep de Deadline Day van minuut tot minuut

  • Vandaag, 00:00
  • Vandaag, 00:00
Kasper Dolberg met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Officieel: Ajax presenteert Kasper Dolberg als vervanger van Brian Brobbey

  • Gisteren, 22:46
  • Gisteren, 22:46
Kasper Dolberg en Rene van der Gijp

Van der Gijp leest met verbazing Belgische kranten over Dolberg

  • Gisteren, 22:29
  • Gisteren, 22:29
0 8 reacties
Reageren
8 reacties
ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Bij Ajax krijgen jonge talentvolle spelers volop de ruimte zich te ontwikkelen tot volwaardige Ajax1-spelers .

Ome Barend
150 Reacties
3 Dagen lid
215 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR tsjah en als ze niet uitkijken worden ze uitgefloten en verrot gescholden. Net als Silvano Vos en Taylor.. zoveel ruimte en rust krijg je natuurlijk en bijzonder hoogstaand is de jeugdopleiding niet van Ajax. Maar ach de wens is de vader van de gedachten. Een Morootje heb je toch ook wel in de jeugdopleiding lopen of niet? Oh toch niet

Arena
410 Reacties
23 Dagen lid
1.334 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Precies wat jij zegt @ERIMIR. Bij Ajax is er altijd aandacht voor de jeugd, ook al lijkt dat voor de buitenwacht niet zo. Steur, Bounida en Bouwman zijn grote talenten en bij Ajax weten ze dat er doorstroom moet zijn. Met deze drie spelers wordt nog eens extra aangestipt dat de critici er heel vaak naast zitten met hun kritiek op het jeugdbeleid. Ze roepen maar wat.

ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Hoe zit bij jullie met de talenten, krijgen ze nog een beetje kans van vP om zich te onwikkelen. Ik zie te kloese veelal ongeschikte spelers kopen. Hij zit nu al met 38 selectiespelers. Het geld is op, in de EL valt er ook niet veel geld te verdienen. Waar moet je bij de volgende transferwindow het geld vandaan halen om wel geschikte spelers aan te trekken.

ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Arena, van de critici trek ik mij sowieso er niets van aan.

Hurricane.
326 Reacties
392 Dagen lid
2.345 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Die doorstroom is er al bij Feyenoord Dus waar heb je het over.

ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hurricane, waar zijn ze dan gebleven.

Copa
2.066 Reacties
723 Dagen lid
22.640 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Uitstekend. De staf is er mee bezig en dat zien deze jongens ook. Dit zal de aantrekkingskracht van Ajax voor jonge toptalenten weer doen groeien

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Bij Ajax krijgen jonge talentvolle spelers volop de ruimte zich te ontwikkelen tot volwaardige Ajax1-spelers .

Ome Barend
150 Reacties
3 Dagen lid
215 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR tsjah en als ze niet uitkijken worden ze uitgefloten en verrot gescholden. Net als Silvano Vos en Taylor.. zoveel ruimte en rust krijg je natuurlijk en bijzonder hoogstaand is de jeugdopleiding niet van Ajax. Maar ach de wens is de vader van de gedachten. Een Morootje heb je toch ook wel in de jeugdopleiding lopen of niet? Oh toch niet

Arena
410 Reacties
23 Dagen lid
1.334 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Precies wat jij zegt @ERIMIR. Bij Ajax is er altijd aandacht voor de jeugd, ook al lijkt dat voor de buitenwacht niet zo. Steur, Bounida en Bouwman zijn grote talenten en bij Ajax weten ze dat er doorstroom moet zijn. Met deze drie spelers wordt nog eens extra aangestipt dat de critici er heel vaak naast zitten met hun kritiek op het jeugdbeleid. Ze roepen maar wat.

ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Hoe zit bij jullie met de talenten, krijgen ze nog een beetje kans van vP om zich te onwikkelen. Ik zie te kloese veelal ongeschikte spelers kopen. Hij zit nu al met 38 selectiespelers. Het geld is op, in de EL valt er ook niet veel geld te verdienen. Waar moet je bij de volgende transferwindow het geld vandaan halen om wel geschikte spelers aan te trekken.

ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Arena, van de critici trek ik mij sowieso er niets van aan.

Hurricane.
326 Reacties
392 Dagen lid
2.345 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Die doorstroom is er al bij Feyenoord Dus waar heb je het over.

ERIMIR
3.392 Reacties
423 Dagen lid
37.509 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Hurricane, waar zijn ze dan gebleven.

Copa
2.066 Reacties
723 Dagen lid
22.640 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Uitstekend. De staf is er mee bezig en dat zien deze jongens ook. Dit zal de aantrekkingskracht van Ajax voor jonge toptalenten weer doen groeien

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
14
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7
7
PEC
3
1
6

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel