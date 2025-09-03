Ajax gaat drietal toptalenten met opvallende constructie klaarstomen voor eerste elftal

Ajax heeft Sean Steur (17), Rayane Bounida (19) en Aaron Bouwman (18) overgeheveld naar het eerste elftal, zo weet De Telegraaf. Middels zogenaamde ‘Europese weken’ zullen de drie toptalenten worden klaargestoomd voor een vaste basisplaats in het eerste elftal.
Steur, Bounida en Bouwman ontwikkelen zich stormachtig bij Jong Ajax. De clubleiding wil het drietal hier nu voor belonen en heeft besloten ze over te hevelen naar het eerste elftal. Daardoor zullen ze vanaf nu iedere dag meetrainen met de selectie van John Heitinga. Daar zullen ze klaargemaakt worden om in de nabije toekomst een vaste basisplaats te veroveren.
De clubleiding van Ajax wil dit doen middels zogenaamde ‘Europese weken’. Daarin zal het drietal gewend moeten raken aan het dubbele programma dat de Amsterdamse club normaal gesproken gedurende een groot deel van het seizoen afwerkt. De bedoeling is dat Steur, Bounida en Bouwman hun wedstrijden gaan spelen in Jong Ajax, vervolgens met Ajax Onder 19 meedoen in de Youth League en ook hier en daar minuten meepakken in het eerste.
Bouwman liet zich in de voorbereiding al zien bij Ajax als vervanger van de geblesseerde Josip Sutalo, maar werd teruggeworpen door een blessure. Bounida is de afgelopen weken uitstekend in vorm bij Jong Ajax en mocht afgelopen weekend tegen FC Volendam (1-1) minuten maken, terwijl de raad van commissarissen voor de verhuur van Steur ging liggen. Naast dit drietal zouden ook Gerald Alders en Lucas Jetten dicht bij promotie naar het eerste elftal zijn.
@ERIMIR tsjah en als ze niet uitkijken worden ze uitgefloten en verrot gescholden. Net als Silvano Vos en Taylor.. zoveel ruimte en rust krijg je natuurlijk en bijzonder hoogstaand is de jeugdopleiding niet van Ajax. Maar ach de wens is de vader van de gedachten. Een Morootje heb je toch ook wel in de jeugdopleiding lopen of niet? Oh toch niet
Precies wat jij zegt @ERIMIR. Bij Ajax is er altijd aandacht voor de jeugd, ook al lijkt dat voor de buitenwacht niet zo. Steur, Bounida en Bouwman zijn grote talenten en bij Ajax weten ze dat er doorstroom moet zijn. Met deze drie spelers wordt nog eens extra aangestipt dat de critici er heel vaak naast zitten met hun kritiek op het jeugdbeleid. Ze roepen maar wat.
Hoe zit bij jullie met de talenten, krijgen ze nog een beetje kans van vP om zich te onwikkelen. Ik zie te kloese veelal ongeschikte spelers kopen. Hij zit nu al met 38 selectiespelers. Het geld is op, in de EL valt er ook niet veel geld te verdienen. Waar moet je bij de volgende transferwindow het geld vandaan halen om wel geschikte spelers aan te trekken.
