Ajax dankt transfer Dolberg grotendeels aan één man

Ajax wist op Deadline Day de race tegen de klok te winnen en in te lijven. Dat heeft het grotendeels te danken aan de nieuwe financieel directeur Shashi Baboeram Banday, schetst het Algemeen Dagblad. Hij heeft de juridische afdeling opnieuw ingericht, waardoor de juristen een stuk efficiënter kunnen werken.

Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland was Ajax op de slotdag van de transferperiode hard op zoek naar een extra spits om aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers kwamen daarvoor uit bij Dolberg van Anderlecht. Eenvoudig verliepen de onderhandelingen niet, omdat Ajax liever wilde huren met verplichte koopoptie. Zo’n drie uur voor de deadline kwamen de hoofdstedelingen tot een akkoord met de Belgische topclub over een definitieve transfer en moest enkel het papierwerk nog worden afgerond.

Voor Ajax begon toen een race tegen de klok, waarin de club het afgelopen jaar meermaals de mist in ging. Een jaar geleden zou Kamaldeen Sulemana namelijk naar de Johan Cruijff ArenA komen als vervanger van Steven Bergwijn, maar het papierwerk was niet op tijd afgerond. Daardoor ging die transfer niet door. Ook bij het aantrekken van Oliver Edvardsen ging het niet voorspoedig aan Amsterdamse zijde, waardoor de buitenspeler niet kon worden ingeschreven voor het duel met Feyenoord (2-1 zege) dat twee dagen na zijn presentatie op het programma stond.

Dat Ajax de race tegen de klok bij de transfer van Dolberg wél heeft gewonnen, heeft het volgens het AD te danken aan Baboeram Banday, die sinds begin februari in dienst is als financieel directeur. Hij heeft ervoor gezorgd dat de afdeling legal anders is ingedeeld, waardoor de juristen deze zomer een stuk efficiënter kunnen werken. Door die nieuwe indeling kon Ajax de terugkeer van Dolberg een uur en een kwartier voor de deadline wereldkundig maken.