Ajax gaat keihard de mist in met Edvardsen, zo vertelt de directeur van Go Ahead Eagles

Ajax maakte de komst van weliswaar vrijdagavond al wereldkundig, maar trainer Francesco Farioli kon zondagmiddag in De Klassieker geen Feyenoord nog geen beroep doen op zijn nieuwste aanwinst. De Amsterdammers waren er niet in geslaagd de Noorse aanvaller op tijd in te schrijven. Dat hebben zij helemaal aan zichzelf te danken, zo blijkt uit de teksten van Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, in gesprek met Het Parool. Volgens Van Dop kwam Ajax té laat met het verzoek om ‘alles’ nog even te controleren.

De zoektocht van Ajax naar een linksbuiten hield de gemoederen de afgelopen weken flink bezig. Farioli zag afgelopen zomer zowel Carlos Forbs als Steven Bergwijn vertrekken en kreeg er geen vervanger voor in de plaats. Ajax had weliswaar zijn zinnen gezet op de komst van Kamaldeen Sulemana, maar slaagde er niet in de benodigde documenten op tijd in te leveren. Daardoor ging er een streep door de tijdelijke komst van Sulemana, die op huurbasis de overstap had moeten maken van Southampton. Ajax probeerde deze winter Raúl Moro binnen te halen, maar de Spanjaard raakte medio januari zwaar geblesseerd aan zijn sleutelbeen. Een vroegtijdige terugkeer van Carlos Forbs, verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, bleek eveneens niet mogelijk.

Ajax moest doorschakelen en kwam vorige week uit bij Edvardsen. De Noor maakte in de eerste seizoenshelft indruk bij Go Ahead Eagles en rondde zijn overgang naar de recordkampioen vrijdag af. Ajax hoopte hem speelgerechtigd te krijgen voor De Klassieker tegen Feyenoord. Mika Godts, de eerste keus op de linksbuitenpositie, was donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray immers geblesseerd geraakt. Maar het lukte Ajax niet om de inschrijving van Edvardsen vóór de deadline van 12.00 uur te voltooien. Eigen schuld, zo klinkt het. “Op vrijdagochtend rond 10 uur heb ik mijn handtekening onder de transferovereenkomst gezet. Ik wilde Alex (Kroes, red.) helpen en het op tijd in orde maken”, zo vertelt Van Dop op de website van Het Parool. “Om die reden ben ik vrijdagochtend om half vijf opgestaan om het papierwerk te bekijken.”

LEES OOK: Simonis onthult wat Edvardsen intern over Ajax zei: 'Dat begrijp ik ook'

Toen dat achter de rug was en Van Dop zijn handtekening had gezet, kreeg Go Ahead Eagles van Ajax het verzoek om alles te controleren. Volgens de algemeen directeur van de club uit Deventer kwam dat verzoek om vier minuten voor twaalf uur binnen. “Maar dat is niet in vier minuten te realiseren. Als dat verzoek een half uur eerder was gekomen, was de overschrijving op tijd rond geweest”, zo stelt Van Dop. “Bij Ajax moeten meer mensen er een plasje over doen dan bij Go Ahead Eagles. De medewerker die er bij ons voor verantwoordelijk is, werd op een bepaald moment wel door vier, vijf man van Ajax gebeld. Die zei toen: en nou ophouden, want ik moet mijn werk doen. Wij hebben echt alle zeilen bijgezet. Het is lariekoek dat de deadline niet is gehaald door Go Ahead Eagles, want we wilden Alex en Ajax juist helpen”, zo klinkt het.

‘Al jaren onprofessioneel, een zwakke plek’

Jop van Kempen, verslaggever van Het Parool, heeft er geen goed woord voor over. Volgens Van Kempen is het transferproces bij Ajax ‘al jaren onprofessioneel’. “Het transferproces bij Ajax is al jaren een zwakke plek, waarbij de zomer van 2023 onder Sven Mislintat de kroon spant. Maar de twee transferwindows onder leiding van Kroes en ad-interim-directeur Menno Geelen zijn tot dusverre ook verre van vlekkeloos verlopen”, zo doelt Van Kempen op onder meer de moeizame zoektocht naar een concurrent van Godts. “De recentste keer, met de inschrijving van Edvardsen, vermindert het vertrouwen in het transferproces verder. En het is vanzelfsprekend ook Farioli niet ontgaan.” De Italiaan wees in De Klassieker tegen Feyenoord Steven Berghuis aan als vervanger van Godts. Berghuis werd in de tweede helft vervangen door nieuwkomer Youri Regeer, waardoor Kenneth Taylor een linie doorschoof. Taylor zou in de blessuretijd de winnende maken.

