Paul Simonis steekt niet onder stoelen of banken dat hij baalt van het vertrek van naar Ajax. De trainer van Go Ahead Eagles ziet vlak voor het verstrijken van de deadline zijn topscorer vertrekken, terwijl hij met zijn club nog volop in de race is voor een fraaie klassering in de Eredivisie én nog actief is in het toernooi om de KNVB Beker.

In gesprek met Voetbal International windt Simonis er geen doekjes om. "Idealiter hadden we dit niet gedaan. Als we Oliver hier hadden gehouden, hadden we een signaal afgegeven", meent de coach. "We spelen nog voor twee mooie prijzen, de beker en Europees voetbal via de competitie. Zelfs de vijfde plek is nu in zicht", vervolgt Simonis. De Deventenaren staan momenteel zevende in de Eredivisie, met drie punten minder dan de huidige nummer vijf, FC Twente. Aanstaande woensdag speelt Go Ahead in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen de amateurs van VV Noordwijk.

Simonis onthult wat Edvardsen intern over Ajax zei: 'Dat begrijp ik ook'

Artikel gaat verder onder video

De sportieve ambities van de Eagles krijgen wel een knauw door het vertrek van Edvardsen, zegt Simonis: "Maar ja, nu verkoop je de topscorer en misschien wel je beste speler. Dat heb ik intern ook aangegeven." Edvardsen zelf neemt hij overigens niets kwalijk: "Aan de andere kant snap ik de sportieve ambities van Oliver. Dit is een geweldige kans voor hem. Ajax is een no-brainer, zei hij. Dat begrijp ik ook, want hij gaat naar de grootste club van Nederland. Ik vind er als trainer wel wat van dat we hem nu laten gaan. Maar goed, hij vertrekt en we moeten door."

LEES OOK: Edvardsen-deal in kannen en kruiken, Ajax maakt vaart met benodigde papieren

Simonis wordt herinnerd aan zijn uitlatingen na de 1-4 zege bij Fortuna Sittard, toen hij zei dat zijn aanvallers niet uit de toon zouden vallen bij Ajax. "Dat was een heel domme uitspraak", lacht de oefenmeester nu. Desondanks denkt Simonis niet dat er in Amsterdam iemand wakker is geworden door zijn opmerking. De trainer denkt dat Edvardsen het goed gaat doen bij Ajax: "Er zijn bij veel mensen volgens mij nog twijfels over Oliver. Hij gaat bij Ajax een andere druk ervaren en het is de vraag of hij daar direct tegen bestand is. Maar ik twijfel er niet over dat hij daar goed tot zijn recht gaat komen. Hij kan misschien zelfs de beste aanvaller van Ajax worden", aldus Simonis.

Wat verwacht jij: gaat Oliver Edvardsen slagen bij Ajax? Laden... 85.1% Ja 14.9% Nee 691 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jorrel Hato geeft Ajax-fans hoogstpersoonlijk duidelijkheid over toekomst

Jorrel Hato wordt gelinkt aan Liverpool en Real Madrid. De verdediger van Ajax spreekt zich duidelijk uit over een mogelijk vertrek uit Amsterdam.