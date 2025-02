Edvardsen-deal in kannen en kruiken, Ajax maakt vaart met benodigde papieren

Ajax en Go Ahead Eagles hebben een akkoord bereikt over de transfer van . Dat bevestigen bronnen aan ESPN. Het medium stelt dat de overgang van de 25-jarige Noor 'in kannen en kruiken' is. Het is de bedoeling dat de transfer later vandaag officieel bekend zal worden gemaakt.

ESPN weet te melden dat Edvardsen vrijdagochtend al bij de Johan Cruijff ArenA is gesignaleerd, waar hij zijn medische keuring zal ondergaan. Als hij deze met succes doorstaat, dan mag de rechtspoot zich officieel Ajacied noemen. Naar verluidt maken de Amsterdammers zo'n drie miljoen euro over naar Go Ahead Eagles voor Edvardsen, die bij Ajax een contract zal ondertekenen tot medio 2028 met de optie voor nog een seizoen.

Ajax-trainer Francesco Farioli zag donderdagavond in het Europa League-treffen met Galatasaray (2-1 winst) de enige linksbuiten Mika Godts uitvallen met een blessure. Daarom heeft de Amsterdamse club enige haast met het aantrekken van Edvardsen. "Ajax streeft ernaar de benodigde papieren voor 12:00 uur bij de KNVB in te dienen, zodat Edvardsen speelgerechtigd is voor de wedstrijd tegen Feyenoord van aanstaande zondag."

Ajax nog altijd bezig met Forbs

Mogelijk blijft het qua aanvallende versterkingen niet alleen bij Edvardsen. VI meldt namelijk dat Ajax ook nog altijd bezig is met het terughalen van Carlos Forbs. De twintigjarige Portugees wordt dit seizoen door de Amsterdammers verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, echter onderhandelt technisch directeur Alex Kroes met de Engelse club over een terugkeer van de buitenspeler. Vooralsnog is dit geen gemakkelijke zaak gebleken, aangezien Ajax zich stukbijt op de eisen van Wolves.

