Van der Gijp leest met verbazing Belgische kranten over Dolberg

De heren van Vandaag Inside hebben hun bedenkingen bij de terugkeer van Kasper Dolberg naar Ajax. De spits moet overkomen van Anderlecht voor een bedrag van tien miljoen euro, plus twee miljoen euro aan bonussen. René van der Gijp merkt dat het sentiment in België rondom Dolberg voortdurend kantelt.

“Ik volg die Belgische competitie natuurlijk en ik volg ook die Belgische kranten, omdat ik er zelf gespeeld heb”, zegt Van der Gijp dinsdagavond. “Bij Dolberg is het elke keer hetzelfde. Opeens maakt hij in vier wedstrijden vijf goals en dan hoor je iedereen: ‘Hij is er echt doorheen’. En twee weken later lees je weer: ‘Hij zit op de bank en iedereen is er klaar mee.’ Het is heel gek. Dat gaat echt helemaal op en neer.”

Artikel gaat verder onder video

Presentator Wilfred Genee vindt het transferbeleid van Ajax moeilijk te volgen. “Dat Ajax gaat toch een beetje van links naar rechts. Dan willen ze weer een controlerende routinier, dan opeens komt er weer een jonge gast, dan weer zo’n type spits, wat jij zegt, die op de bank zit. Wat willen die nou eigenlijk?”

Van der Gijp zegt ‘geen idee’ te hebben. “Ik heb werkelijk het idee dat het bij heel veel clubs gewoon maar kijken is: wat wordt er aangeboden, kunnen we er iets mee?” Johan Derksen beaamt: “Er zit geen beleid achter waar je begrip voor hebt. De supporters zien iedere dag namen in de krant. Het heeft niets met beleid te maken. Ze zoeken een ervaren middenvelder en dan wordt een jongen van twintig jaar gehuurd. Onzin.”

Van der Gijp komt met een mogelijke verklaring. “Misschien is het wel omdat het ook veel is, Johan. Het was natuurlijk deze periode ook veel, wat er ging. Vorig seizoen zie je Lozano vertrekken bij PSV en neem je Noa Lang. Dat is te begrijpen. Maar nu is het soms niet meer te begrijpen wat er gebeurt. Echt niet meer te begrijpen.”

Ome Barend
137 Reacties
3 Dagen lid
201 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb ook eens research gedaan.. afgelopen periode ben ik wel eens in Antwerpen geweest en heb eens een belletje gepleegd.. wat ik hoor is niet veel soeps over Dolberg. Wat ze mij wel vertellen is dat ze nog steeds onder de indruk zijn van Ueda daar in België, zelfde geld voor Watanabe.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
969 Reacties
1.072 Dagen lid
5.426 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan weer aardig en dan weer niets. Dat zijn in principe niet de spelers die een club als Ajax moet aantrekken. De terugkeer van Dolberg is een gok en in de positie waar Ajax zit zou ik nooit gokken als club. Had dan het geld in kas gehouden (Traoré als 2e spits gehouden) en in de zomer een goede transfer gedaan waar mensen meer van overtuigd zijn.

Arena
387 Reacties
22 Dagen lid
1.298 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Qua cijfers is Dolberg gewoon beter dan Traoré. Seizoen 24/25 24 tegen 10 doelpunten. Dat is wel een aardig verschil.

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
RSC Anderlecht
Team: Anderlecht
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15
2022/2023
Sevilla
4
0

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
3
Mechelen
6
2
11
4
Club Brugge
5
3
10
5
Anderlecht
5
4
9
6
Antwerp
6
1
9
7
Cercle Brugge
6
2
8

Complete Stand

