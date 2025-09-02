Van der Gijp leest met verbazing Belgische kranten over Dolberg

De heren van Vandaag Inside hebben hun bedenkingen bij de terugkeer van naar Ajax. De spits moet overkomen van Anderlecht voor een bedrag van tien miljoen euro, plus twee miljoen euro aan bonussen. René van der Gijp merkt dat het sentiment in België rondom Dolberg voortdurend kantelt.

“Ik volg die Belgische competitie natuurlijk en ik volg ook die Belgische kranten, omdat ik er zelf gespeeld heb”, zegt Van der Gijp dinsdagavond. “Bij Dolberg is het elke keer hetzelfde. Opeens maakt hij in vier wedstrijden vijf goals en dan hoor je iedereen: ‘Hij is er echt doorheen’. En twee weken later lees je weer: ‘Hij zit op de bank en iedereen is er klaar mee.’ Het is heel gek. Dat gaat echt helemaal op en neer.”

Presentator Wilfred Genee vindt het transferbeleid van Ajax moeilijk te volgen. “Dat Ajax gaat toch een beetje van links naar rechts. Dan willen ze weer een controlerende routinier, dan opeens komt er weer een jonge gast, dan weer zo’n type spits, wat jij zegt, die op de bank zit. Wat willen die nou eigenlijk?”

Van der Gijp zegt ‘geen idee’ te hebben. “Ik heb werkelijk het idee dat het bij heel veel clubs gewoon maar kijken is: wat wordt er aangeboden, kunnen we er iets mee?” Johan Derksen beaamt: “Er zit geen beleid achter waar je begrip voor hebt. De supporters zien iedere dag namen in de krant. Het heeft niets met beleid te maken. Ze zoeken een ervaren middenvelder en dan wordt een jongen van twintig jaar gehuurd. Onzin.”

Van der Gijp komt met een mogelijke verklaring. “Misschien is het wel omdat het ook veel is, Johan. Het was natuurlijk deze periode ook veel, wat er ging. Vorig seizoen zie je Lozano vertrekken bij PSV en neem je Noa Lang. Dat is te begrijpen. Maar nu is het soms niet meer te begrijpen wat er gebeurt. Echt niet meer te begrijpen.”