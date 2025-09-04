Wie wordt eerste spits bij Ajax? 'Heel lullig voor hem, maar...'

Bij Ajax is het na de transfer van de vraag wie de eerste spits gaat worden. heeft het tot dusver verdienstelijk gedaan, maar het blijft aan hem kleven dat hij wordt gezien als een hele goede pinchhitter.

Weghorst scoorde vorig seizoen tien doelpunten in 1079 Eredivisieminuten en gaf daarnaast ook nog eens twee assists. Een zeer goed moyenne, dat hij dit seizoen doortrekt. Na 360 minuten spelen in de competitie staat de markante spits alweer op drie doelpunten en één assist. Maar nu Dolberg is overgenomen van Anderlecht, is het toch de vraag of Weghorst zijn basisplaats gaat behouden. De Deense aanvaller scoorde, ter vergelijking, 45 keer in een Ajax-shirt. In de 119 wedstrijden die hij voor de club speelde, gaf hij ook 16 assists. Daarmee deed hij het per speelminuut minder goed dan Weghorst nu doet, maar Dolberg heeft zich sinds zijn eerste Ajax-periode ook ontwikkeld.

Tijdens de Pak Schaal Podcast vertelt clubwatcher Freek Jansen of hij denkt dat Dolberg aanvankelijk op de bank moet plaatsnemen. "Ik heb lichte twijfel. Ik zag Weghorst tegen FC Volendam weer met de hele wereld behalve zijn eigen voeten bezig zijn." Jansen, die zeer gecharmeerd is van Dolberg, benadrukt dan het stempel dat toch een beetje aan Weghorst kleeft, dat hij een betere invaller dan basisspeler zou zijn. "Ik vind Weghorst de allerbeste pinchhitter van de hele wereld. Dat is heel lullig voor hem."

Dolberg, de nieuwe concurrent van Weghorst, is de vervanger van de naar Sunderland vertrokken Brian Brobbey. Jansen denkt dat Ajax met die transfer er niet op achteruit is gegaan. "Brobbey was een doodlopend pad aan het begaan, die ging het niet meer doen voor je. Dan denk ik dat het sportief niet veel minder is geworden." Als dit Ajax minder goed presteert dan vorig seizoen, zou dat volgens Jansen vooral aan de trainer liggen. "Farioli haalde het maximale eruit en deze staf (met John Heitinga, red.) heeft dat nog niet gedaan. We weten ook nog niet of dat gaat gebeuren. Daar zit volgens mij meer de crux dan dat je met de versterkingen qua selectie veel minder bent geworden."

Geslaagde transferzomer?

De journalist van Voetbal International is overigens positief over de harmonie binnen de Amsterdamse club. "Je hebt wel het idee dat ze uit één mond praten, Beuker, De Lange, Kroes en Menno Geelen als algemeen directeur en Danny Blind." Ten slotte geeft Jansen nog aan of hij deze transferzomer geslaagd vond. "Financieel heeft Ajax een geweldige transferzomer gedraaid, alleen dat boeit de Ajax-supporters niets. Uiteindelijk wil men na vorig jaar op sportief vlak een volgende stap zien bij Ajax."