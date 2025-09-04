Live voetbal 7

Wie wordt eerste spits bij Ajax? 'Heel lullig voor hem, maar...'

Kasper Dolberg met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/Realtimes
Mingus Niesten
4 september 2025, 16:22   Bijgewerkt: 17:32

Bij Ajax is het na de transfer van Kasper Dolberg de vraag wie de eerste spits gaat worden. Wout Weghorst heeft het tot dusver verdienstelijk gedaan, maar het blijft aan hem kleven dat hij wordt gezien als een hele goede pinchhitter.

Weghorst scoorde vorig seizoen tien doelpunten in 1079 Eredivisieminuten en gaf daarnaast ook nog eens twee assists. Een zeer goed moyenne, dat hij dit seizoen doortrekt. Na 360 minuten spelen in de competitie staat de markante spits alweer op drie doelpunten en één assist. Maar nu Dolberg is overgenomen van Anderlecht, is het toch de vraag of Weghorst zijn basisplaats gaat behouden. De Deense aanvaller scoorde, ter vergelijking, 45 keer in een Ajax-shirt. In de 119 wedstrijden die hij voor de club speelde, gaf hij ook 16 assists. Daarmee deed hij het per speelminuut minder goed dan Weghorst nu doet, maar Dolberg heeft zich sinds zijn eerste Ajax-periode ook ontwikkeld.

Tijdens de Pak Schaal Podcast vertelt clubwatcher Freek Jansen of hij denkt dat Dolberg aanvankelijk op de bank moet plaatsnemen. "Ik heb lichte twijfel. Ik zag Weghorst tegen FC Volendam weer met de hele wereld behalve zijn eigen voeten bezig zijn." Jansen, die zeer gecharmeerd is van Dolberg, benadrukt dan het stempel dat toch een beetje aan Weghorst kleeft, dat hij een betere invaller dan basisspeler zou zijn. "Ik vind Weghorst de allerbeste pinchhitter van de hele wereld. Dat is heel lullig voor hem."

Dolberg, de nieuwe concurrent van Weghorst, is de vervanger van de naar Sunderland vertrokken Brian Brobbey. Jansen denkt dat Ajax met die transfer er niet op achteruit is gegaan. "Brobbey was een doodlopend pad aan het begaan, die ging het niet meer doen voor je. Dan denk ik dat het sportief niet veel minder is geworden." Als dit Ajax minder goed presteert dan vorig seizoen, zou dat volgens Jansen vooral aan de trainer liggen. "Farioli haalde het maximale eruit en deze staf (met John Heitinga, red.) heeft dat nog niet gedaan. We weten ook nog niet of dat gaat gebeuren. Daar zit volgens mij meer de crux dan dat je met de versterkingen qua selectie veel minder bent geworden."

Geslaagde transferzomer?

De journalist van Voetbal International is overigens positief over de harmonie binnen de Amsterdamse club. "Je hebt wel het idee dat ze uit één mond praten, Beuker, De Lange, Kroes en Menno Geelen als algemeen directeur en Danny Blind." Ten slotte geeft Jansen nog aan of hij deze transferzomer geslaagd vond. "Financieel heeft Ajax een geweldige transferzomer gedraaid, alleen dat boeit de Ajax-supporters niets. Uiteindelijk wil men na vorig jaar op sportief vlak een volgende stap zien bij Ajax."

Ome Barend
170 Reacties
4 Dagen lid
232 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weghorst gaat een plek op de bank niet nog 1 jaar accepteren. Ik zie alweer een rel aankomen.

Hahahahahaha en jullie dan
1.005 Reacties
796 Dagen lid
7.129 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend volgens mij ben jij wel zo’n relnicht die daar van houd miss is gordon wat voor je

Arena
446 Reacties
24 Dagen lid
1.399 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het is nog te vroeg voor een volgende stap. Misschien kan er bij de volgende transferwindow weer wat gebeuren, maar ook dit seizoen wordt gewoon lastig. Qua voetbal dan. Financieel heeft de club het in de huidige transferwindow naar behoren gedaan, maar dat is maar de helft van wat er te doen staat. Eerst maar eens zien of Heitinga de boel aan de praat krijgt. Persoonlijk vind ik de financiële kant van het verhaal, sowieso op langere termijn, nu belangrijker.

12deman
211 Reacties
67 Dagen lid
248 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena ?

Hahahahahaha en jullie dan
1.005 Reacties
796 Dagen lid
7.129 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@12deman Johan Cruijff ?

ERIMIR
3.413 Reacties
424 Dagen lid
37.566 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Dolberg 1e spits, Weghorst pinchhitter, Konadu af en toe zijn minuten maken. Taken zo mooi verdeeld.

Copa
2.074 Reacties
724 Dagen lid
22.660 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

JUIST!!

Copa
2.074 Reacties
724 Dagen lid
22.660 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Onzin, natuurlijk interesseert het de toeschouwers wel hoe het financieel is verlopen. Dat was een groot pijnpunt. En dan ben je geïnteresseerd hoe de club er nu voor staat. Ik denk dat Psv , Ajex en Feyenoord er op vooruit zijn gegaan. Psv en Feyenoord hebben een voorsprong omdat de trainers niet zijn vertrokken en het systeem van hoe te ballen hetzelfde is gebleven. Kroes en Beuker zijn vanaf de grond aan het bouwen. Dat zie je oa aan de samenwerking met Volendam en de eis dat jeugd MOET worden ingepast. Twee minimaal per jaar?

12deman
211 Reacties
67 Dagen lid
248 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

?

Voetbalanalist
77 Reacties
18 Dagen lid
74 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zich zelf verbeterd? Geflopt bij Ajax en de clubs erna. Nu in België wat doelpunten gemaakt, in een competitie die ik persoonlijk lager in schat dan de ED. Maar we zullen het gaan zien.

Arena
446 Reacties
24 Dagen lid
1.399 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ach ach ach. Vorig jaar 24 doelpunten gemaakt. Dat heb ik de knulletjes van jouw clubje vorig jaar niet zien doen. En lager ingeschat? Volgens de uefa ranglijst, een goede graadmeter, wordt de Belgische voetbalcompetitie doorgaans hoger ingeschat dan de Nederlandse, vanwege de betere prestaties van Belgische clubs. Je wauwelt maar wat.

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15
2022/2023
Sevilla
4
0

