Ajax moet vrezen voor vertrek Godts: trainer van geïnteresseerde club is groot fan

Besiktas is geïnteresseerd in , zo melden diverse Turkse media. De Süper Lig-grootmacht is op zoek naar een nieuwe linksbuiten en is daarom uitgekomen bij Ajax. In de Turkse competitie is de transfermarkt nog tot 12 september geopend, en dus kan het nog toeslaan in Amsterdam.

Turkse media schrijven dat Besiktas ‘overweegt’ om Godts te contracteren. In eerste instantie was Leandro Trossard in beeld, maar de Belgische aanvaller van Arsenal blijkt veel te duur. Ajax-wisselspeler Godts geldt als alternatief.

Hoe concreet de interesse van Besiktas is, wordt niet bekend. Ajax moet echter wel degelijk vrezen voor een vertrek. Waar de Nederlandse transfermarkt al dicht is, mogen clubs in Turkije nog tot 12 september zakendoen.

Door de interesse van Besiktas in Godts, gaat een oude uitspraak van trainer Sergen Yalçın ondertussen viraal. Vorig jaar was de oefenmeester van Besiktas, in zijn tijd als commentator, lovend over de Ajax-aanvaller. “Er is een linksbuiten bij Ajax, hij is negentien jaar oud en volgend jaar honderd miljoen euro waard. Dan zit hij bij Manchester City, Arsenal of Liverpool. Zo hoort een jonge speler te zijn”, sprak Yalçın destijds.