Ajax moet vrezen voor vertrek Godts: trainer van geïnteresseerde club is groot fan

Ajax-speler Mika Godts
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
7 september 2025, 10:40

Besiktas is geïnteresseerd in Mika Godts, zo melden diverse Turkse media. De Süper Lig-grootmacht is op zoek naar een nieuwe linksbuiten en is daarom uitgekomen bij Ajax. In de Turkse competitie is de transfermarkt nog tot 12 september geopend, en dus kan het nog toeslaan in Amsterdam.   

Turkse media schrijven dat Besiktas ‘overweegt’ om Godts te contracteren. In eerste instantie was Leandro Trossard in beeld, maar de Belgische aanvaller van Arsenal blijkt veel te duur. Ajax-wisselspeler Godts geldt als alternatief.

Hoe concreet de interesse van Besiktas is, wordt niet bekend. Ajax moet echter wel degelijk vrezen voor een vertrek. Waar de Nederlandse transfermarkt al dicht is, mogen clubs in Turkije nog tot 12 september zakendoen.

Door de interesse van Besiktas in Godts, gaat een oude uitspraak van trainer Sergen Yalçın ondertussen viraal. Vorig jaar was de oefenmeester van Besiktas, in zijn tijd als commentator, lovend over de Ajax-aanvaller. “Er is een linksbuiten bij Ajax, hij is negentien jaar oud en volgend jaar honderd miljoen euro waard. Dan zit hij bij Manchester City, Arsenal of Liverpool. Zo hoort een jonge speler te zijn”, sprak Yalçın destijds.

ERIMIR
3.444 Reacties
426 Dagen lid
37.643 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een hoog doorverkooppercentage bedingen en hoog in de boom zitten maar Kroes, geld zat daar.

ArnoldHoeflaak08
17 Reacties
1.076 Dagen lid
23 Likes
ArnoldHoeflaak08
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Moro rechts Godts op links dan kunnen de oudjes en aanvoerders Klaasen en Berghuis elkaar halverwege afwisselen en 45 min vol gas gaan. En pas verkopen naar een jaar wanneer hij hopelijk meer waard is

CG
2.309 Reacties
775 Dagen lid
13.278 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het zal een probleem blijven bij Ajax dat jonge en goede spelers weggekocht worden, iets wat dat ook in de komende jaren zal voorkomen. Als nu de vier slechtste spelers Ajax verlaten krijgen de jongens een grote kans van verdere ontwikkelingen !!

Ome Barend
208 Reacties
7 Dagen lid
289 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik kan me niet voorstellen dat er clubs zijn die interesse hebben in Godts, mocht dat geen late 1 april grap zijn zal ik zeggen.. verkopen die hap!

Voetbalanalist
94 Reacties
20 Dagen lid
83 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Is toch geen stap omhoog....

Sergen Yalçin

Sergen Yalçin
Beşiktaş J.K.
Team: Beşiktaş
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (5 nov. 1972)

