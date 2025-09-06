Live voetbal 3

Danny Blind gaat met klem in tegen detail over vertrek bij Ajax

Danny Blind gaat met klem in tegen detail over vertrek bij Ajax
Niels Hassfeld
6 september 2025, 21:43

Danny Blind ontkent dat hij zijn zoon Daley Blind (35) graag had willen terughalen naar Ajax, zo meldt Het Parool zaterdagavond. Ingewijden bij de Amsterdamse club stelden dat de afzwaaiend commissaris zich hard had gemaakt voor een terugkeer van de routinier, maar dat de directie hier een stokje voor stak.

Ajax kondigde vrijdag aan dat Blind binnenkort stopt als lid van de raad van commissarissen (rvc). De voormalig bondscoach, die sinds december 2023 als commissaris verbonden is aan de Amsterdammers, blijft zijn functie voorlopig bekleden en vertrekt op het moment dat zijn opvolger is benoemd. Zijn huidige termijn liep eigenlijk door tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027.

Kort nadat Ajax bekendmaakte dat Blind wegens ‘persoonlijke redenen’ stopt als lid van de rvc, kwam Het Parool met meer informatie. Zo zou de 64-jarige oud-verdediger het niet eens zijn geweest met de technische koers en zich volgens ingewijden kritisch hebben uitgelaten over het aankoopbeleid van de Amsterdammers.

Dat was echter niet de enige reden die werd aangehaald voor het vertrek van Blind. “Ook zou hij graag een rol bij Ajax hebben gezien voor zijn zoon Daley (35), die bij Girona speelt en zijn loopbaan heel graag wil afsluiten bij Ajax. De technische leiding van Ajax zag dat uiteindelijk niet zitten”, schreef de Amsterdamse krant vrijdag. Op die bewering heeft Blind inmiddels gereageerd. “De afzwaaiend voetbalcommissaris ontkent dat”, voegt Het Parool zaterdag in een analyse aan die bewering toe.

Copa
2.088 Reacties
726 Dagen lid
22.690 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die man wil stoppen, Ok. Klaar, maar dan komt een krant met nieuws. Sommige mensen hebben een baan maar niets te doen. Het parool komt direct met nieuws, Apart, van wie hebben ze dit dan en vervolgens mensen gaan beschadigen terwijl he misschien niet eens zo is. Ga liever uitzoeken wie naast die kerel van jumbo geen belasting heeft afgedragen of geld zwart heeft ontvangen. dan maak je je nuttig Ik snap die Blind ook niet dat hij reageert. Man je bent gestopt hou je mond dan ook dan bloedt het vanzelf dood, nu geef je zuurstof. Zo ongelooflijk dom

Ome Barend
205 Reacties
7 Dagen lid
284 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er is meer aan de hand daar.. Het stinkt aan alle kanten.

CG
2.308 Reacties
775 Dagen lid
13.278 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend Daar heb je écht gelijk in !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

