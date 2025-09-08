'Nieuwe crisis dreigt voor Ajax'

Het vertrek van Danny Blind uit de raad van commissarissen van Ajax kan grotere gevolgen hebben dan op het eerste gezicht lijkt. Volgens Jop van Kempen, journalist van Het Parool, hangt er boven de club een dreigende wolk.

“Het is een veeg teken”, zegt Van Kempen in de Ajax-podcast Branie. “Er is onenigheid op technisch vlak, want anders vertrekt hij niet. Het is in mijn ogen ook een beetje een vooraankondiging van zwaar weer dat gaat komen. Ik denk niet dat Blind met heel veel vertrouwen naar de toekomst van Ajax kijkt. En ik denk ook dat hij met gemengde gevoelens naar het evenwicht binnen de selectie kijkt.”

Moeizame zoektocht naar opvolger

Artikel gaat verder onder video

Ajax staat nu voor een lastige opdracht: het invullen van de positie van technisch commissaris. “Als Blind niet op die plek zit, zit Ajax al jaren in z’n maag met het invullen van de positie van technisch commissaris. Je hebt iemand nodig die een beetje verstand van voetbal, maar ook van de club en transferwereld moet hebben”, aldus Van Kempen.

De journalist benadrukt dat de bestuursraad zelfs overweegt de functie op te splitsen. “Het is een heel moeilijk te vinden combinatie, vandaar dat de bestuursraad eigenlijk twee mensen wil hebben voor die positie. Dus iemand die voetbalinhoudelijk aangehaakt is en de ander financieel en die meer weet van transfers op zich.”

Komt Van Gaal in beeld?

Na het vertrek van Blind dook al snel de naam van Louis van Gaal op, die momenteel als adviseur verbonden is aan de RvC. Van Kempen sluit niet uit dat hij benaderd wordt. “Of Ajax hem daadwerkelijk zal vragen om zitting te nemen in het controlerende orgaan? Dat weet ik niet, maar dat denk ik wel. Het lijkt mij vrij voor de hand liggend. Als hij dat niet zou willen, dan gaat ze op z’n minst vragen: kun je eens meedenken over wie het dan wel zou moeten doen?”