Supportersclub AFCA wil één speler nóóit meer in Ajax-shirt zien: ‘Liever kwijt dan rijk'

Supportersclub AFCA van Ajax heeft in een bericht op de website vernietigend uitgehaald naar . Het medium vindt het onacceptabel hoe de naar Sunderland vertrokken spits is omgegaan met de Amsterdamse club en wil hem nooit meer zien terugkeren.

Brobbey rondde deze week zijn langverwachte transfer naar Sunderland af en leverde Ajax zo’n twintig miljoen euro op. Zodoende vertrok de aanvaller voor de tweede keer in zijn carrière bij de Amsterdamse club, aangezien hij in 2021 al de overstap naar RB Leipzig maakte. Desondanks besloot Ajax Brobbey in 2022 terug te kopen. “Ongeveer achttien miljoen euro werd er betaald voor de zelfopgeleide spits aan RB Leipzig. Je eigen jeugdproduct, die gratis de deur uit liep, terugkopen voor zo’n groot bedrag? Het zal altijd een bijzondere keuze blijven”, schrijft AFCA.

Artikel gaat verder onder video

De supportersvereniging zag hoe Brobbey populair bleef bij de achterban en als één van de lichtpuntjes fungeerde in mindere jaren. “Ondanks alle kansen die Brobbey kreeg, bleek van enige dankbaarheid opnieuw geen sprake. De afgelopen weken werden gekenmerkt door een ongeïnteresseerde houding. Met als dieptepunt afgelopen zaterdag, toen hij buiten de selectie werd gelaten omdat hij er met zijn hoofd niet bij zou zijn”, vervolgt AFCA.

Het medium gaat vernietigend verder: “Ajax raakt door deze transfer iemand kwijt die geen zin heeft om voor Ajax te spelen. Dit soort spelers zijn we liever kwijt dan rijk. Andere mensen, van supporters tot medewerkers, zijn dag en nacht met de club bezig, Terwijl Brian Brobbey ervoor kiest om onze mooie club voor de tweede keer de rug toe te keren. Wat ons betreft komt er dan ook nooit een derde keer: clubbelang boven eigen belang moet altijd de norm zijn.”

AFCA hoopt dat Ajax een voorbeeld haalt uit de situatie die ontstaan is rondom Brobbey. “Spelen voor Ajax moet een eer zijn. Zie je dat niet zo? Dan zien we je liever vertrekken. Ons shirt moet je verdienen”, sluit het af.