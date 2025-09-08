Live voetbal 8

Domper voor Ajax: normaal gesproken geen uitfans bij fraai Champions League-duel

Ajax-fans
Foto: © Imago
Mingus Niesten
8 september 2025, 18:58   Bijgewerkt: 20:04

De kans is groot dat Ajax geen fans mag mee nemen naar het uitduel in en tegen Marseille. Vandaag hielden beide partijen en de lokale autoriteiten een overleg, maar die voorspelt weinig goeds.

Op 30 september speelt Ajax zijn eerste uitduel van dit Champions League-seizoen. De ploeg van John Heitinga reist dan af naar Zuid-Frankrijk om het op te nemen tegen Olympique Marseille. De uitfans zouden een grote steun kunnen vormen voor Ajax, maar lijken niet welkom.

"De autorititeiten van Marseille gaan vanwege de openbare orde en veiligheid het advies geven om geen supporters van Ajax in de stad en ook niet in het stadion toe te laten", schrijft Ajax Fancare op X. De Amsterdammers maken hiertegen bezwaar, maar de kans is groot dat dat niks oplevert. Het ministerie van Binnenlandse zaken gaat het genoemde advies normaal gesproken overnemen.

Ajax komt dan ook met een advies voor fans die eigenlijk naar de Franse havenstad wilden afreizen. "Wij adviseren onze supporters om geen hotel en/of reis te boeken." De Amsterdamse club zal meer informatie delen wanneer die beschikbaar komt.

Alex Kroes

Laat Ajax-vertrek is van de baan: 'Nee, onbespreekbaar'

Oranje-international verbaast zich over discussie: 'In Nederland is dat echt een dingetje'

Oranje-international verbaast zich over discussie: 'In Nederland is dat echt een dingetje'

John Heitinga als trainer van Ajax

Domper voor Ajax? Zomeraanwinst valt geblesseerd uit tijdens interland

