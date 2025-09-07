Domper voor Ajax? Zomeraanwinst valt geblesseerd uit tijdens interland

is in de nacht van zaterdag op zondag geblesseerd uitgevallen tijdens de interland tussen Japan en Mexico (0-0). De centrale verdediger, die sinds afgelopen zomer bij Ajax speelt, viel na een uur uit met een enkelblessure en reageert tegenover Japanse media op het kwetsuur.

Na een uur spelen zat de wedstrijd erop voor Itakura. De verdediger van Ajax had last van de rechterenkel en moest het veld verlaten voor Hiroki Sekine. De van Borussia Mönchengladbach overgekomen speler neemt tegenover Japanse media direct de paniek weg. “Het deed toen pijn, dus ik ben gestopt met spelen. Maar nu de wedstrijd voorbij is, voel ik me veel beter”, laat Itakura weten.

Artikel gaat verder onder video

“Het kwam ook doordat het onderlichaam stijf was. Ik ben van Duitsland naar Nederland verhuisd en voel nu het verschil in de grasmat. In die tijd heb ik wat lichte blessures gehad en op verschillende plaatsen voelde ik spanning. Het is mogelijk dat dit de oorzaak is van de blessure, maar ik voel me na de wedstrijd beter dan tijdens de wedstrijd”, aldus de oud-speler van FC Groningen.

Het duel tussen Mexico en Japan werd in de Verengde Staten afgewerkt en eindigde in 0-0. Naast Itakura kwamen ook Feyenoorders Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe in actie. NEC-spits Koki Ogawa bleef negentig minuten op de bank zitten.