Laat Ajax-vertrek is van de baan: 'Nee, onbespreekbaar'

Alex Kroes
Foto: © Imago
Mingus Niesten
7 september 2025, 22:17

Mika Godts zal deze zomer normaal gesproken niet meer vertrekken bij Ajax. De linksbuiten werd gelinkt aan Besiktas, maar Alex Kroes houdt een overstap tegen.

Godts is momenteel op het tweede of zelfs derde plan beland in Amsterdam. Afgelopen seizoen kon hij met zijn lef en dribbels nog indruk maken op fans en zijn trainer, maar aankoop Raúl Moro geniet momenteel de voorkeur. En dus keek Besiktas of de jonge Belg over te nemen was.

Dat blijkt echter niet het geval. Volgens Alex Kroes is een vertrek van Godts momenteel onbespreekbaar, meldt Tim van Duijn van Voetbal International. En dus zal Ajax niet een bedrag van rond de vijftien miljoen gaan innen, die Besiktas naar verluidt wilde betalen.

De Nederlandse transfermarkt is al gesloten, maar de Turkse nog niet. Tot 12 september kunnen clubs uit Turkije nog spelers aantrekken. Ajax zou in het geval van een transfer geen vervanger kunnen halen, maar Godts ziet ook geen reden om weg te gaan uit Amsterdam.

Danny Blind gaat met klem in tegen detail over vertrek bij Ajax

  Gisteren, 21:43
Johan Cruijff ArenA met Feyenoord-logo

Bouwvakkers spelen Feyenoord-lied op dak Johan Cruijff ArenA, Ajax-fans reageren verdeeld

  Gisteren, 18:17
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: AZ neemt na deadline nog afscheid van vleugelspeler

  Gisteren, 17:08
Arena
519 Reacties
27 Dagen lid
1.580 Likes
Arena
  • 1
    + 1
Godts moet gewoon lekker bij Ajax blijven. Maar hij mag het wel wat meer laten zien wat mij betreft. Is toch wel wat achteruit gegaan.

Copa
2.092 Reacties
727 Dagen lid
22.702 Likes
Copa
  • 0
    + 1
De schrijver van dit stuk heeft een zomerslaapje gehouden Traore is weg en zelf voor zijn vertrek speelde Moro op rechts. Godts is de eerste voor de linkerspits positie, maar ondervindt wel concurrentie van Edwardsen

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
2
0
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

