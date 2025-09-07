Laat Ajax-vertrek is van de baan: 'Nee, onbespreekbaar'

zal deze zomer normaal gesproken niet meer vertrekken bij Ajax. De linksbuiten werd gelinkt aan Besiktas, maar Alex Kroes houdt een overstap tegen.

Godts is momenteel op het tweede of zelfs derde plan beland in Amsterdam. Afgelopen seizoen kon hij met zijn lef en dribbels nog indruk maken op fans en zijn trainer, maar aankoop Raúl Moro geniet momenteel de voorkeur. En dus keek Besiktas of de jonge Belg over te nemen was.

Dat blijkt echter niet het geval. Volgens Alex Kroes is een vertrek van Godts momenteel onbespreekbaar, meldt Tim van Duijn van Voetbal International. En dus zal Ajax niet een bedrag van rond de vijftien miljoen gaan innen, die Besiktas naar verluidt wilde betalen.

De Nederlandse transfermarkt is al gesloten, maar de Turkse nog niet. Tot 12 september kunnen clubs uit Turkije nog spelers aantrekken. Ajax zou in het geval van een transfer geen vervanger kunnen halen, maar Godts ziet ook geen reden om weg te gaan uit Amsterdam.