Wesley Sneijder vertelt hoeveel kilo hij is kwijtgeraakt

Wesley Sneijder is acht kilo kwijtgeraakt sinds zijn deelname aan het programma ‘Nog Eén Keer Fit’. De oud-voetballer zegt zich goed te voelen. Zijn voortgang gaat niet zo snel als vooraf was gehoopt, maar Sneijder wil nog ‘een laatste sprint trekken’.

Sneijder is samen met Royston Drenthe en Wim Kieft een strijd tegen de kilo’s aangegaan. De drie voormalig topvoetballers begonnen, samen met presentator Rutger Castricum, aan fitnessoefeningen en een gezondere voeding voor de vierdelige PowNed-serie ‘Nog Eén Keer Fit’. Kieft kan vanwege gezondheidsproblemen – complicaties na een knieoperatie – niet meer volledig meedoen. Sneijder is nog wel bezig met het traject.

“Ik moet je zeggen, ik ben onderweg en ik voel me lekker”, vertelt hij bij Rondo. “Ik voel me echt goed. En we zijn er nog niet, maar ik ben acht kilo kwijt. Ik wil nog wel even die laatste eindsprint maken, en dan is het genoeg.”

Sneijder vindt het ‘moeilijk te zeggen’ wat zijn einddoel is. “We hebben het al drie keer aangepast ergens onderweg. Eigenlijk zou ik er al nu moeten zijn, maar ergens onderweg hebben we het weer aangepast. We moeten het straks zien. Maar ik wil nog even die laatste sprint trekken, en dan ben ik klaar.”

Sneijder zet de knop om

Sneijder vindt het ‘leuk om te doen’. “Je moet het echt zelf willen. Er kunnen nog zoveel mensen tegen je zeggen ‘hé, ga even lekker sporten vandaag, dat zal je goed doen’. Maar als je zelf die knop niet omzet, dan gaat dat niet. Eigenlijk voel je je dan weer topsporter. Dat je gewoon weer zelf in de spiegel kijkt en zegt ‘ik ga vandaag!’ En of het nou regent, dat interesseert me niks.”

Sneijder neemt het zichzelf niet kwalijk dat hij overgewicht kreeg. “Ik weet waardoor het gekomen is. Ik heb een privésituatie meegemaakt die ik niemand gun”, doelt Sneijder op het verlies van zijn beide ouders. “Als je dan ziekenhuizen inloopt en uitloopt, dan ben jij zelf even niet het allerbelangrijkste. Het is jammer dat het zo gebeurd is, maar des te blijer ben ik nu, als ik me weer lekker voel. Dat ik denk: hé, ik zit er toch wel weer lekker in. Lekker op die loopband of buiten lopen en oefeningen doen.”