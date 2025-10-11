Live voetbal

Cristiano Ronaldo mist op knullige wijze strafschop voor Portugal

Cristiano Ronaldo
Foto: © Ziggo Sport
Demen Bülbül
11 oktober 2025, 22:34   Bijgewerkt: 22:41

Cristiano Ronaldo heeft zaterdagavond op ontzettend knullige wijze een strafschop gemist in het WK-kwalificatieduel van Portugal met Ierland.

Ronaldo mocht in de 75ste minuut van de wedstrijd bij een 0-0 tussenstand aanleggen voor een strafschop, na hands van de Ierse verdediger Dara O’Shea. De veertigjarige superster van Portugal dacht Caoimhin Kelleher te kunnen foppen met een inzet door het midden, maar de doelman bracht redding met zijn linkervoet.

Door de misser van Ronald bleef de brilstand op het scorebord. Het betekende voor Ronaldo zijn 34ste penaltymisser in zijn professionele loopbaan (strafschoppenseries uitgezonderd) en alweer zijn derde misser dit kalenderjaar vanaf elf meter. Daar stonden 177 benutte strafschoppen tegenover.

De misser van Ronaldo werd Portugal uiteindelijk overigens niet fataal, want Rúben Neves maakte in de blessuretijd toch nog het enige doelpunt van de avond. Daardoor blijven de Portugezen na drie duels foutloos in Groep F van de WK-kwalificatiecampagne.

