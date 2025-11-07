Cristiano Ronaldo: 'Ik wil Trump iets vertellen wat niemand weet'

heeft zich in een uitgebreid gesprek met Piers Morgan positief uitgelaten over de Amerikaanse president Donald Trump. De Portugese superster, tegenwoordig actief bij Al-Nassr in Saudi-Arabië, spreekt met bewondering over Trump, zijn invloed en zijn streven naar vrede. Ook onthult Ronaldo dat hij een shirt voor Trump signeerde met een persoonlijke boodschap — en dat hij zichzelf beroemder acht dan de president.

‘Trump kan dingen helpen veranderen’

Tijdens het interview wordt een bijzonder cadeau besproken: het Ronaldo-shirt dat Trump kreeg van de Portugees António Costa, Voorzitter van de Europese Raad, tijdens de G7-top in juni. Op dat shirt had Ronaldo zelf geschreven: ‘To President Donald J. Trump, playing for peace’.

Over die boodschap zegt Ronaldo: “Het gaat mij om wereldvrede. Hij is een van de mannen die de wereld kunnen helpen veranderen. Dat is mijn belangrijkste doel”, zegt de Portugees. “Een van de belangrijkste mensen op aarde is de Amerikaanse president. Als we elkaar kunnen helpen om dat te bereiken, wil ik daar deel van uitmaken.”

CR7 laat weten dat hij de president graag persoonlijk zou willen ontmoeten. “Ik wens dat de wereld snel de weg van de vrede kiest. Dat is waar ik naar verlang. En ik zal hem iets vertellen dat nog niemand weet. Misschien, als ik de kans krijg om met hem te zitten, zal ik het zeggen. We hebben iets gemeen, iets wat we delen… maar dat vertel ik hem persoonlijk.”

Ronaldo benadrukt dat hij Trump ziet als iemand die actie onderneemt. “Hij is iemand die vrede wil, niet oorlog. Dat maakt hem bijzonder voor een Amerikaanse president. Ik bewonder wat hij heeft bereikt, zoals het stoppen van bombardementen in Gaza en wat hij probeert te doen in Oekraïne. Dat zijn bewonderenswaardige dingen.”

‘Ik ben beroemder dan Trump’

Na de serieuze toon volgt er een glimlach als interviewer Piers Morgan hem vraagt wie van de twee het beroemdst is. “Wie is het beroemdst, ik of president Donald Trump? Wat denk je?” grapt Ronaldo. Als Morgan aarzelt, reageert hij vol zelfvertrouwen: “Zelfs in het kleine IJsland kennen ze mij beter dan hem. Ik denk dat er in de wereld niemand beroemder is dan ik.”

Morgan noemt vervolgens namen als Michael Jackson, Nelson Mandela en prinses Diana, maar Ronaldo bleef bij zijn standpunt. “Dat is een goed debat, maar ik denk echt dat ik de beroemdste ben. Niemand kent mij niet.”

Ondanks zijn bravoure erkent Ronaldo dat de keerzijde van zijn bekendheid zwaar weegt. “Er is geen plek op aarde waar ik niet word herkend. Zelfs in een iglo in IJsland zouden ze me kennen,” zegt hij. “Maar vind ik dat leuk? Nee. Ik zou willen dat ik niet zó beroemd was. Het is vermoeiend. Als ik de keuze had om al mijn successen te hebben zonder roem, dan zet ik meteen mijn handtekening.”