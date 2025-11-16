Live voetbal

Rafael van der Vaart heeft in Portugal de voorpagina gehaald met zijn uitspraken over Cristiano Ronaldo. De analist sprak zich in het programma Vandaag Inside uit over de ijdelheid van zijn voormalig teamgenoot. Die uitspraken zijn inmiddels ook opgepikt door de Portugese media. 

Van der Vaart reageerde donderdagavond in Vandaag Inside op een fragment waarin Ronaldo zichzelf complimenteerde over zijn uiterlijk. Ronaldo zei in een interview met Piers Morgan dat hij 'perfect is', toen hij werd vergeleken met David Beckham. Van der Vaart zag het fragment voor het eerst in Vandaag Inside en kon het niet laten om er een grap over te maken.  “Als hij van chocolade was geweest, dan zou hij zichzelf opeten.” 

Crèmes in sporttas

Artikel gaat verder onder video

Het Portugese medium A Bola kreeg dat mee en zette Van der Vaart zaterdag op de voorpagina in de Portugese krant. De analist maakte namelijk nog meer opmerkingen over Ronaldo: "Hij had meer crèmes in zijn sporttas dan wij allemaal bij elkaar", grapte Van der Vaart in het programma gekscherend. Ook deze een uitspraak wordt besproken in de Portugese krant.

Van der Vaart en Ronaldo speelden samen één seizoen bij Real Madrid, maar in dit seizoen heeft Ronaldo ook veel indruk gemaakt op Van der Vaart: "Het was een hele aardige collega. Maar je zag hem niet zoveel, want hij was alleen maar met zichzelf bezig."

