Bergwijn haalt weer uit naar Koeman: ‘Eerst kijken, dan pas praten’

heeft opnieuw laten weten dat hij niet gediend is van de kritiek op zijn transfer naar het Saudische Al-Ittihad. De 26-jarige aanvaller haalde na afloop van zijn succesvolle debuut, hij gaf twee assists in de 7-1 overwinning op Al-Wehda, wederom uit naar bondscoach Ronald Koeman. Bergwijn en Koeman hadden het eerder deze maand ook al openlijk aan de stok, na uitlatingen van de bondscoach op de persconferentie.

Koeman was na de overstap van Bergwijn naar Saudi-Arabië glashelder: de deur voor de vleugelaanvaller bij het Nederlands elftal zit dicht. Volgens de keuzeheer was de transfer van Bergwijn geen sportieve stap. De 35-voudig Oranje-international was hier niet over te spreken en vond dat als Koeman een ‘betrokken bondscoach’ was geweest, hij hem had gebeld. Daarnaast zou Koeman al zijn geloofwaardigheid verliezen als hij zo doorgaat.

De 26-jarige Bergwijn kreeg na afloop van de zevenklapper de vraag wat hij ervan vindt dat hij niet meer in aanmerking komt voor het Nederlands elftal, omdat het niveau van de Saudische competitie te laag zou zijn. “Dat denken ze daar. Misschien dat ze eerst moeten komen kijken en dan pas praten", aldus een stellige Bergwijn, die geciteerd wordt door ESPN. Of het beeld na zijn succesvolle debuut al is bijgesteld? "Dat moeten we afwachten", beantwoordt hij met een glimlach.

Bergwijn geniet van Al-Ittihad-fans

Vooralsnog is Bergwijn helemaal in zijn nopjes met de overgang naar Al-Ittihad. De aanvaller is bovendien ook zeer te spreken over de supporters van de Saudische club. “Wat Al-Ittihad-fans doen is gekkenwerk. Ze juichen serieus 90 minuten. Ittihad-fans, bedankt voor het warme welkom. Ik voel me hier thuis. Bedankt dat jullie me opnemen in jullie familie. Voordat ik kwam, probeerde ik naar de liedjes te luisteren. Ik begrijp de taal niet, maar ik kijk op YouTube naar de fans en dat is geweldig”, besluit hij.

