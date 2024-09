Sjoerd Mossou vindt dat in zijn recht staat om voor het grote geld te gaan in Saudi-Arabië. Toch heeft de journalist in zijn column voor het Algemeen Dagblad twijfels over de transfer. Volgens Mossou zal de aanvaller alleen nog herinnerd worden ‘als een voetballer waar het chagrijn en de lusteloosheid vanaf droop’.

Afgelopen seizoen was Bergwijn nog de aanvoerder van Ajax, maar vlak voor het sluiten van de transfermarkt maakte hij voor zo’n 21 miljoen euro de overstap naar het Saudische Al-Ittihad. In Saudi-Arabië staat de 26-jarige aanvaller een vorstelijk salaris te wachten, maar een kans in Oranje lijkt er niet meer in te zitten voor hem.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bergwijn: 'Ik kon niets meer goed doen bij Ajax, het is beter dat ik ga'

Volgens Mossou had Bergwijn, als hij het had gewild, er nog gewoon een mooie tijd van kunnen maken bij Ajax. “Een prachtkans op sportieve revanche gloorde, bij de club waar hij als kind opgroeide, en die hem in 2022 voor een waanzinnig recordbedrag terughaalde”, vervolgt Mossou, die het veelzeggend vindt dat Bergwijn dat niet meer wilde. “Uiteraard is het zijn goed recht om voor het grote geld te gaan, wie zijn wij dat te veroordelen, zijn familie zal hem eeuwig dankbaar zijn: weinig waardevoller dan dat.”

LEES OOK: Bergwijn haalt uit naar Koeman: 'Als hij zo doorgaat, verliest hij al zijn geloofwaardigheid'

Bergwijn betaalt flinke prijs

Mossou denkt wel dat Bergwijn daar een flinke prijs voor betaalt. “Hij zal als voetballer niet of nauwelijks herinnerd worden. Zijn talent had hem tot een memorabele topspeler kunnen maken, maar in plaats daarvan laat hij niets na: geen sprankeling, geen onvergetelijke prestatie. Niets. Zelden doofde een beloftevolle carrière zo vroeg en inspiratieloos. Bergwijn zal slechts herinnerd worden als een voetballer waar het chagrijn en de lusteloosheid vanaf droop. Geen ramp misschien. Wel jammer”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Duizenden boze tweets na transfer Steven Bergwijn naar Al-Ittihad

De bij Ajax vertrokken Steven Bergwijn krijgt geen warm welkom in Saudi-Arabië.