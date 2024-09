Ajax maakt transfersom Bergwijn bekend: Mike Verweij troeft Fabrizio Romano af

maakt definitief de overstap van Al-Ittihad naar Ajax. De aanvaller verkast voor een vast bedrag van 21 miljoen euro naar de Saudische topclub, zo maakt Ajax bekend. Over bonussen wordt niet gerept.

Technisch directeur Alex Kroes reageert namens Ajax op de transfer. "Steven en Ajax hebben er samen geen geheim van gemaakt dat als er een goed bod zou komen vanuit het buitenland, hij de stap zou zetten. Dat is nu op de valreep het geval en dit geeft de club de nodige financiële ruimte om, hopelijk op de korte termijn, nog een gewenste vervanger binnen te kunnen halen. We hebben onze captain van afgelopen seizoen veel succes gewenst bij het vervolg van zijn carrière", aldus Kroes, die Kamaldeen Sulemana als vervanger gaat verwelkomen.

Zodoende komt na twee jaar een einde aan het huwelijk tussen Bergwijn en Ajax. Hij kwam in de zomer van 2022 voor 31,25 miljoen euro over van Tottenham Hotspur en werd daarmee de duurste Eredivisie-aankoop ooit. Sindsdien was Bergwijn goed voor 80 officiële wedstrijden, waarin hij 29 doelpunten maakte en 12 assists gaf.

De 26-jarige Bergwijn genoot vorig jaar al belangstelling vanuit Saudi-Arabië, maar bleef toen bij Ajax. Nu is het toch tot een transfer gekomen. Bergwijn wordt bij Al-Ittihad ploeggenoot van onder meer Karim Benzema, Fabinho en Moussa Diaby. Met negen landstitels geldt Al-Ittihad als een van de grootste clubs van Saudi-Arabië, al eindigde de club vorig seizoen op een teleurstellende vijfde plek.

Berichtgeving Fabrizio Romano lijkt niet te kloppen

Eerder op de avond meldde journalist Fabrizio Romano dat Bergwijn voor een totaalpakket van 25 miljoen euro vertrekt. Maar Ajax maakt dus melding van een bedrag van 'slechts' 21 miljoen euro, zonder bonussen. Dat bedrag werd maandagavond wel correct benoemd door journalist Mike Verweij van De Telegraaf.

Geen warm welkom voor Bergwijn

Pas maandag, op Deadline Day, werd duidelijk dat Bergwijn naar Al-Ittihad kon verkassen. Hij was niet de enige optie, want ook Galeno van FC Porto was in beeld bij de Saudische club. Veel supporters hadden liever Galeno zien komen en geven Bergwijn geen warm welkom: maandagavond werden talloze tweets geplaatst met de tekst #Bergwijn_unacceptable.

Bergwijn tiende Ajacied die vertrekt

Met zijn transfer is Bergwijn de tiende speler die Ajax deze zomer verlaat. Georges Mikautadze (FC Metz), Francisco Conceiçao (FC Porto), Gerónimo Rulli (Olympique Marseille), Jorge Sánchez (Cruz Azul) en Silvano Vos (AC Milan) werden verkocht; Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers), Borna Sosa (Torino), Naci Ünüvar (Espanyol) en Jakov Medic (VfL Bochum) zijn verhuurd.

