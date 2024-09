ESPN zorgt met dramatische video over Ajax voor verbazing en hilariteit bij kijkers

ESPN heeft zondag voor grote verbazing én hilariteit gezorgd bij kijkers. Voorafgaand aan Dit was het Weekend, de talkshow van zondagavond, werd namelijk een heel dramatische video uitgezonden over het feit dat Ajax wéér geen wedstrijd heeft gespeeld.

De laatste Eredivisie-wedstrijd van Ajax dateert alweer van 18 augustus, toen er met 2-1 werd verloren op bezoek bij NAC Breda. In verband met het Europese programma werd de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard verplaatst naar aanstaande woensdag, terwijl de duels met Feyenoord (uit) en FC Utrecht (thuis) werden uitgesteld in verband met politiestakingen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Cruijff ArenA doet aangifte naar aanleiding van incident bij Nederland – Duitsland

Omdat Ajax inmiddels al bijna een maand geen wedstrijd in de Eredivisie heeft gespeeld, heeft ESPN voor Dit was het Weekend een enorm dramatische video in elkaar geknutseld. In de montage zijn beelden met een zwart-witfilter van een lege Johan Cruijff ArenA te zien, terwijl tussendoor fragmenten van interviews met teleurgestelde Ajacieden voorbijkomen. Op de achtergrond klinkt ondertussen het nummer ‘The Sound Of Silence’ van Disturbed.

LEES OOK: De Mos begrijpt Ajax niet: ‘Ik hou er niet van, je moet verder’

ESPN verrast kijkers met video

Kijkers van ESPN hadden de video niet zien aankomen, zo blijkt uit reacties op X. “Het begin van Dit was het Weekend, serieus?”, vraagt een gebruiker die de humor er wel van kan inzien zich af. “Denk je even Dit was het Weekend op ESPN te kijken, krijg je een of andere melodramatische video over Ajax dat geen wedstrijd speelt”, constateert een ander. “Alsof heel Amsterdam is omgekomen. Is dit voor onzin joh?”