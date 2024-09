Johan Cruijff ArenA doet aangifte naar aanleiding van incident bij Nederland – Duitsland

De Johan Cruijff ArenA gaat onderzoek doen naar freeclimbers die voorafgaand aan de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (2-2) naar het dak van het stadion zijn geklommen, meldt De Telegraaf. De waaghalzen plaatsten een video van het voorval op YouTube en wisten na afloop van de wedstrijd ongezien te vertrekken. De NOS meldt dat het stadion aangifte gaat doen tegen het tweetal.

Zaterdag verscheen er een video op het YouTube-kanaal Freeflow Nation waarin te zien was hoe de freeclimbers de thuishaven van Ajax beklommen. Hun klim begonnen ze vanaf het onderste parkeerdek, waarbij uiteindelijk het dak van het stadion werd bereikt. De klimmers hebben ervoor gekozen op het dak te wachten om het duel van Oranje te bekijken, om daarna te vertrekken. “Op de een of andere manier zijn we ontsnapt zonder gezien te worden door de beveiliging, politie en zelfs het leger bij het stadion”, staat in het bijschrift van de video.

Karin Nitschke, woordvoerder van het stadion, bevestigt tegenover De Telegraaf dat het stadionbestuur op de hoogte is van de video. “De Johan Cruijff ArenA zal dit incident uitvoerig onderzoeken en waar nodig passende maatregelen treffen”, wordt ze geciteerd. “De veiligheid van onze bezoekers is en blijft onze hoogste prioriteit.” De NOS weet ook te melden dat het stadion van plan is aangifte te doen tegen de waaghalzen.

ArenA werd eerder beklommen

Overigens is deze actie van Freeflow Nation niet de eerste keer dat het stadion in Amsterdam werd beklommen. In 2016 vond een vergelijkbaar incident plaats, waar ook een video van online verscheen.

