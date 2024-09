Derksen ziet Weghorst verkeerde keuze maken: ‘Hij had gewoon naar die club moeten gaan’

Johan Derksen vindt dat voor FC Twente had moeten kiezen. De analist is begrijpt nog altijd niets van de overstap van de boomlange spits naar Ajax. Volgens Derksen overschat Weghorst zichzelf een beetje.

“Hij is gewoon pinchhitter. Weghorst had gewoon naar Twente moeten gaan", concludeert Derksen bij Vandaag Inside. “Dan had hij gespeeld en dat is in zijn eigen omgeving. Weghorst heeft zichzelf altijd een beetje overschat." Weghorst en FC Twente hebben lange tijd met elkaar geflirt, maar na de Tukkers schakelden uiteindelijk door naar Sam Lammers. De spits zelf koos uiteindelijk voor zijn nieuwe droomclub Ajax.

Tafelgenoot René van der Gijp deelt de mening van Derksen. “Hij is daar derde spits. Weghorst had gedacht tweede spits te zijn. Er is geen kut aan als je jong bent en je zit op de bank, maar op de leeftijd van Weghorst is dat ook echt niet leuk. Op jonge leeftijd heb je soms coaches die het niet aandurven, dan kan je beter ergens anders gaan voetballen. Maar op Weghorst zijn leeftijd moet je een keuze maken waarbij je in ieder geval altijd speelt. Gewoon leuk afsluiten die carrière.”

Weghorst ondanks blessure Brobbey bankzitter bij Ajax

Weghorst maakte afgelopen woensdag in de 5-0 zege van Ajax op Fortuna Sittard zijn debuut in het shirt van de Amsterdammers. Dit deed de 32-jarige spits niet vanaf de aftrap, maar als invaller. Brian Brobbey haakte voorafgaand aan het duel af met een blessure, waardoor trainer Francesco Farioli besloot om met Chuba Akpom te beginnen. Na afloop liet Weghorst weten daar wel een beetje van te balen.

