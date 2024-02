Driessen keihard voor peperdure Ajax-aankoop: ‘Met hem speel je met tien man’

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van Carlos Forbs. De Portugees mocht zich zondag bij Ajax in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen bij afwezigheid van vanaf het begin laten zien, maar zakte in de eerste helft evenals zijn ploeggenoten door het ijs en werd door John van ’t Schip al na 45 minuten vervangen. Volgens Driessen speelt Ajax met een man minder als Forbs binnen de lijnen staat.

De Amsterdammers baarden afgelopen zomer opzien door flink wat geld te betalen aan Manchester City voor de komst van Forbs. De rappe buitenspeler stond in Engeland weliswaar te boek als groot talent, maar had zich tot dan toe niet op het hoogste niveau (kunnen) laten zien. Forbs is er in Amsterdam niet in geslaagd een basisplaats te veroveren en leek vorige maand alweer te vertrekken. Meerdere clubs uit de Premier League, waaronder Nottingham Forest en Burnley, zagen zijn tussentijdse komst wel zitten. Van ’t Schip wilde hem echter niet kwijt.

In de aanloop naar het bezoek aan sc Heerenveen bleek waarom. Bergwijn raakte op het trainingsveld geblesseerd aan zijn hamstring en komt daardoor in de maand februari niet meer in actie. Forbs was de aangewezen persoon om Bergwijn te vervangen en verscheen in Friesland inderdaad aan de aftrap. Maar na 45 minuten en een beetje zat zijn wedstrijd er alweer op. Forbs werd bij aanvang van de tweede helft vervangen door Chuba Akpom. “Ajax had in het begin gewoon moeten opletten en gewoon wat sneller moeten voetballen”, zegt Driessen op de website van De Telegraaf. “Maar als je met Forbs speelt, dan speel je met tien man in de eerste helft. In de tweede helft speelden ze met Akpom, die opnieuw scoorde, maar toen was het kalf eigenlijk al verdronken.”

Het was voor Forbs zijn tweede basisplaats in de competitie in korte tijd. De Portugees verscheen ruim twee weken geleden op bezoek bij Heracles Almelo ook al aan de aftrap. Waar Forbs toen pas in de blessuretijd naar de kant werd gehaald, was het voor hem in Friesland dus na één helft al gedaan. Er kan daarom gerust gezegd worden dat hij er niet in is geslaagd om te laten zien dat hij de aangewezen vervanger van Bergwijn is. Volgens Driessen werd het gemis van de Oranje-international zondag al duidelijk. “Niet als aanvoerder, maar de speler Bergwijn, want die zorgt wel continue voor dreiging. Aanvallend bracht Ajax van die kant te weinig.”

Zelfs Brian Brobbey, de afgelopen weken uitstekend op dreef, kwam er niet tot nauwelijks aan te pas. “Brobbey lag aan de ketting bij die Pool (Pawel Bochniewicz, red.) en Sven van Beek. Die deden het heel goed en ook de aanvoerlijnen naar Brobbey werden redelijk dichtgehouden, onder andere door Haye, die op het middenveld een prima wedstrijd speelde voor Heerenveen. Hij was altijd aanspeelbaar, niet bang om de bal op te eisen en had altijd een goede voortzetting. Daar had Ajax gewoon last van en Berghuis had een van zijn offdays”, aldus Driessen.