'Ontwikkeling van Godts leidt mogelijk tot megaverkoop bij Ajax'

Mede door de ontwikkeling van staat Ajax open voor een verkoop van , zo schrijft het Algemeen Dagblad. Er zijn echter nog geen clubs die willen voldoen aan de vraagprijs van de Amsterdamse club.

Ajax heeft zich tot dusver alleen versterkt met Bertrand Traoré, die transfervrij is binnengehaald. Aankopen zijn nog niet gedaan, want daarvoor is het wachten op uitgaande transfers. “Dat vlot nog niet, ook omdat gegadigden nog niet aan gehanteerde vraagprijzen willen voldoen. Daarom is Steven Bergwijn bijvoorbeeld nog speler van Ajax”, schrijft het AD.

Volgens de krant denkt Ajax aan een bedrag van 25 miljoen euro voor de buitenspeler. “Ook de ontwikkeling van Mika Godts is reden om tot de verkoop van de momenteel vakantie vierende Bergwijn over te gaan”, zo klinkt het. De negentienjarige Godts maakt een ‘goede kans’ om de nieuwe linksbuiten van Ajax te worden.

Twee clubs uit Saudi-Arabië hebben zich concreet gemeld voor Bergwijn, zo wist De Telegraaf vorige week al te melden. Bergwijn is niet alleen in beeld in Saudi-Arabië, maar ook in Europa. Olympique Marseille en West Ham United zouden eveneens hun interesse kenbaar hebben gemaakt.

