Almere City haalt een dag na Deadline Day nog een bekende naam binnen

Almere City heeft een dag na het sluiten van de transfermarkt in Nederland nog een belangrijke slag geslagen. De club uit Flevoland versterkt zich per direct met . De 29-jarige middenvelder stond de voorbije twee seizoenen onder contract bij sc Heerenveen, maar zat na zijn vertrek uit Friesland lang zonder club. Door zijn transfervrije status heeft Almere City hem nog na de deadline binnen kunnen halen.

Tahiri is een goede bekende van de Eredivisie. De middenvelder streek in de zomer van 2018 neer bij RKC Waalwijk. Hij maakte drie jaar later de overstap naar het Roemeense CFR Cluj, maar keerde een half jaar later bij sc Heerenveen alweer terug op de Nederlandse velden. Voor de Friezen speelde hij 81 wedstrijden in alle competities, goed voor zes doelpunten en elf assists. Sc Heerenveen en Tahiri besloten na vorig seizoen uit elkaar te gaan. De Marokkaan slaagde er gedurende de transferwindow niet in een nieuwe club te vinden.

Na het sluiten van de markt heeft Tahiri dus alsnog beet. Almere City maakt dinsdagavond melding van zijn komst. Hij heeft in Flevoland zijn krabbel gezet onder een contract voor twee seizoenen. Almere City is erg blij met de komst van de ‘ervaren’ Tahiri, die wordt gezien als vervanger van de naar FC Groningen vertrokken Stije Resink. “Door het vertrek van Resink waren we op zoek naar een ervaren, balvaste en creatieve middenvelder. Wij zijn erg blij met de komst van Anas, omdat hij als verbinder op het middenveld kan fungeren en daarnaast onze aanvallers goed kan bedienen”, zo spreekt technisch directeur Johan Hansma op de clubsite.

Tahiri spreekt al met nieuwe ploeggenoot

Tahiri zelf kijkt er eveneens naar uit om aan de slag te gaan. “Het is erg snel concreet geworden. Ik had nog nergens getekend en wilde erg graag aan de slag gaan. De gesprekken met de mensen bij deze club waren erg goed en ik heb ook nog met Hamdi Akujobi gesproken, die mij ook veel goede dingen verteld heeft. Ik heb er zin in!”, zo leest het. Akujobi staat sinds de zomer van 2022 onder contract in Almere. Hij maakte de overstap van sc Heerenveen, de voorgaande werkgever van Tahiri dus.

🇧🇪 𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦 𝐀𝐧𝐚𝐬!



Almere City FC haalt ervaren kracht ⤵️#WelkomAnas — Almere City FC (@AlmereCityFC) September 3, 2024

