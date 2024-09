Almere City en FC Groningen houden elkaar in historisch duel in evenwicht

In het eigen Yanmar Stadion heeft Almere City niet weten te winnen van FC Groningen. Een onverwacht resultaat gezien het puntentotaal van beide ploegen voorafgaand aan het onderlinge duel. In het historische duel van zaterdagmiddag 16.30 uur in speelronde vier van het Eredivisieseizoen werd de partij tussen Almere City en FC Groningen 1-1.

FC Groningen is het Eredivisieseizoen 2024/25 geweldig gestart voor een promovendus. Uit de eerste drie duels werden liefst zeven punten gehaald. Almere had na drie wedstrijden nog altijd geen punt weten te bemachtigen, het wist slechts één keer te scoren, en het kreeg al elf doelpunten tegen in de openingsweken van het seizoen. Almere City – FC Groningen was een historisch duel, want nog nooit eerder stond dit affiche op het programma.

In de eerste tien minuten ging het behoorlijk heen en weer. Groningen kreeg twee corners, maar de eerste grote kansen waren voor de thuisploeg. Baptiste Guillaume kreeg in de zevende minuut een enorme kans, maar hij zag zijn inzet naast de goal verdwijnen. Slechts één minuut later maakte diezelfde Guillaume de 1-0 voor Almere City. Tegen alle verwachtingen in kwam Almere op voorsprong tegen FC Groningen.

Vijf minuten na de goal kon Almere zelfs de marge verdubbelen via Kornelius Normann Hansen, maar tot twee keer toe stuitte de rechtervleugelspeler op Groningen-sluitpost Etienne Vaessen. Ook kon Guillaume nog voor de 2-0 zorgen, maar wederom had de Groningen-goalie een antwoord op die inzet. De eerste gele kaart van de wedstrijd kwam op naam van Hamdi Akujobi, die ietwat onbesuisd inkwam in de achttiende minuut.

Groningen begon rond de 25ste minuut steeds meer te dreigen en het heft in handen te nemen. Tot grote kansen voor de noorderlingen kwam het echter nog niet. Overigens was Stije Resink aanwezig in de skybox in Almere. De kersverse aanwinst van FC Groningen komt over van Almere City. De Flevolanders krijgen liefst één miljoen euro voor de middenvelder. Het contract van Resink bij Groningen gaat pas op 2 september in, waardoor de 21-jarige dus nog niet speelgerechtigd is.

Vijf minuten in de tweede helft kreeg Romano Postema een enorme kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet belandde op de paal. Almere kreeg ook een flinke poging, maar de bal ging rakelings langs de paal. Melvin Peersman kreeg in de zestigste minuut nog een gele kaart na een flinke overtreding op Junior Kadile. In de 67ste minuut was daar de gelijkmaker. Leandro Bacuna zorgde met zijn kopbal voor de 1-1 in het Yanmar Stadion. Met nog een kwartier op de klok ging Groningen op jacht naar de winnende en beslissende treffer. Deze kwam er uiteindelijk niet. Almere is van de hatelijke nul af, terwijl Groningen op acht punten staat.