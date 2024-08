Bizar: Maduro verspreidt volstrekt onjuiste informatie en wordt uitgelachen door Van Gangelen en Perez

Jan Joost van Gangelen en Kenneth Perez hebben zondagavond in Dit was het Weekend hard moeten lachen om een uitspraak die Hedwiges Maduro vrijdagavond deed na het verlies van Almere City bij Fortuna Sittard (3-0).

Almere City verloor afgelopen vrijdag met 3-0 bij Fortuna Sittard, hetgeen voor de manschappen van Maduro de tweede verliespartij in twee competitieduels betekende. De trainer van de Zwarte Schapen weet de moeizame competitiestart van zijn ploeg aan het speelschema. “We weten dat we een heel zwaar programma hebben. Volgens mij spelen we tegen de top vijf in onze eerste vijf wedstrijden, met op een gegeven moment ook de wedstrijden tegen PSV en FC Twentie die eraan komen. Dus ja, we weten dat het zo is. Daar kunnen we niks aan veranderen. Maar we moeten wel zelf beter gaan spelen natuurlijk”, zei Maduro voor de camera van ESPN.

De uitspraken van de coach van Almere City worden zondagavond getoond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. “Voor de duidelijkheid: ze hebben tegen Fortuna Sittard gespeeld. Dat is natuurlijk geen traditionele top vijf club”, zegt Van Gangelen, waarna er een kaart in beeld wordt gebracht met de eerste vijf competitiewedstrijden van Almere City dit seizoen. De ploeg van Maduro speelde in de eerste twee speelrondes tegen AZ (0-1 verlies) en Fortuna Sittard (3-0 verlies); nu wachten achtereenvolgens wedstrijden tegen PSV, FC Groningen en Heracles Almelo.

Van Gangelen en Perez concluderen dat van de vijf tegenstanders van Almere City vorig seizoen alleen AZ en PSV in de top vijf eindigden. “Op zich heeft hij er twee van de vijf goed. Nou, dat is best wel… haha”, lacht Perez.

Vervolgens worden de vijf wedstrijden getoond die Almere City erna speelt: FC Twente-thuis, PEC Zwolle-uit, Willem II-thuis, Sparta Rotterdam-uit en NEC-thuis. “Hij had dus heel weinig gelijk in dezen”, ridiculiseert Perez de uitspraken van Maduro. Van Gangelen: “Hij had er dus twee van de tien goed, wat dat betreft.”

Perez vervolgt: “Hoe kan dat nou?” Van Gangelen: “Het kan verkeren. Hij is een beginnend trainer, misschien had hij de feiten niet helemaal op een rijtje.” Perez vraagt zich af ‘wie Maduro deze informatie heeft toegeschoven’. Van Gangelen: “In elk geval niet iemand die naar het spelschema heeft gekeken.” Vervolgens barst de gehele tafel, waartoe ook Karim El Ahmadi nog behoort, in lachen uit.

