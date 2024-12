FC Utrecht maakt geen fout in Almere en passeert Ajax op de ranglijst

FC Utrecht heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de tweede plaats. De Domstedelingen boekten op bezoek bij Almere City een 1-3 overwinning en passeren daardoor Ajax op de ranglijst.

Al in de eerste minuut had Yoann Cathline zijn oude club pijn kunnen doen, maar de linksbuiten van Utrecht schoot op de lat na een steekpass van Miguel Rodríguez. Desondanks was Almere City in de openingsfase zeker niet de onderliggende partij. De ploeg van trainer Hedwiges Maduro probeerde het spel te maken en was ook fel zonder de bal. In de derde minuut kreeg de thuisploeg een gigantische kans: van zo’n vier meter voor het doel schoot Thomas Robinet huizenhoog over.

In de laatste tien minuten van de eerste helft sloeg Utrecht genadeloos toe. Mike van der Hoorn kopte de 0-1 binnen, nadat hij verdediger Vasilios Zagaritis van zich afhield na een indraaiende hoekschop van Souffian El Karouani. Na het openingsdoelpunt leek het verzet van Almere gebroken. Van buiten het strafschopgebied kon Zidane Iqbal, met zijn verkeerde linkerbeen, de 0-2 binnenschieten in de linkerhoek.

FC Utrecht ging in de slotfase van de eerste helft nog op zoek naar een derde, maar gelukkig voor Almere City bleef de schade ‘beperkt’ tot twee tegentreffers. Daarmee leek de wedstrijd wel al vroegtijdig beslist, niet in de laatste plaats omdat de ploeg uit Flevoland tot zondagavond pas zes keer wist te scoren (waarvan twee eigen doelpunten). Na de rust was het dan ook vooral de vraag in hoeverre FC Utrecht gas zou blijven geven in de jacht op meer treffers.

Toch nog spannend in Almere

De bezoekers wilden de wedstrijd in ieder geval definitief voortijdig beslissen. Doelman Mick Bakker moest na een paar minuten al redding brengen op een hard afstandsschot van Paxten Aaronson, maar had in het restant van de tweede helft opvallend weinig te doen. FC Utrecht haalde de voet na de rust wat van het gaspedaal en dat bood Almere City de gelegenheid om af en toe wat speldenprikjes uit te delen. Dat leverde lang niets op, maar een paar minuten voor tijd viel dan toch de aansluitingstreffer: Logan Delaurier-Chaubet bracht de spanning vrijwel uit het niets terug.

Almere City kreeg daardoor hoop op toch nog een goed resultaat, maar dat zat er uiteindelijk niet in. Noah Ohio maakte er in de blessuretijd nog 1-3 van. FC Utrecht deed zodoende wat het moest doen en heeft uitstekende zaken gedaan op de ranglijst. De formatie van coach Ron Jans profiteert van de nederlaag die Ajax eerder op de zondag leed bij AZ (2-1). Het verschil tussen FC Utrecht en Ajax is nu twee punten. PSV is nog wel ver uit het zicht: de achterstand op de koploper is nu al zeven punten.

