Hedwiges Maduro deelt vlak voor terugkeer in Amsterdam groot compliment uit aan Ajax

Het tweede huwelijk tussen Ajax en Hedwiges Maduro was allesbehalve een succesverhaal, maar de voormalig assistent van Maurice Steijn én John van ’t Schip heeft wel veel geleerd gedurende zijn periode in de hoofdstad. De huidige hoofdtrainer van Almere City, zondagmiddag de tegenstander van Ajax, ziet bovendien dat zijn vorige werkgever de zaken momenteel een stuk beter op orde heeft.

Ajax stelde in mei 2023 Sven Mislintat aan als nieuwe technisch directeur. De opvolger van Marc Overmars, die een klein anderhalf jaar eerder al de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht had getrokken, moest meteen een beslissing nemen over de functie van hoofdtrainer. John Heitinga had het seizoen op interim-basis afgemaakt, maar kreeg van Mislintat te horen dat hij niet op de bank zou blijven zitten. De Duitser stelde vervolgens Steijn aan als nieuwe hoofdtrainer. Steijn wilde Maduro als assistent.

De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla was als assistent van Alex Pastoor met Almere City gepromoveerd naar de Eredivisie. Almere City hield Maduro graag in Flevoland, maar de oud-international ging voor zijn kans bij Ajax. Het huwelijk tussen Steijn en Maduro mondde echter uit in een fiasco. Niet alleen waren de prestaties binnen de lijnen ondermaats, ook was er buiten het veld alles aan de hand. Steijn liet begin dit kalenderjaar, toen hij al een paar maanden niet meer werkzaam was bij Ajax, nog weten dat hij Maduro uit zijn staf wilde verwijderen als hij in Amsterdam was gebleven.

Maduro complimenteert Ajax

Steijn vertrok echter al in oktober vorig jaar. Maduro bleef daarentegen aan als assistent van Van ’t Schip. “Ik was zijn assistent bij Ajax, al heeft dat maar enkele maanden geduurd”, zo wil Maduro in gesprek met Het Parool niet veel kwijt over zijn samenwerking met Steijn. Over zijn periode bij Ajax heeft de huidige trainer van Almere City nog wel wat te zeggen. “Wat mijn periode bij Ajax mij als beginnend trainer heeft geleerd, is dat het binnen een club goed georganiseerd moet zijn. Er moet een goede samenwerking zijn tussen alle technische geledingen.”

Die les heeft Ajax eveneens getrokken. “Wat dat betreft heeft Ajax het nu goed op orde”, zo stelt Maduro. “De samenwerking in de top van de club is beter en dat merk je op het veld. Francesco Farioli doet het goed. Hij heeft een duidelijk plan en hij krijgt medewerking van de technisch directeur (Alex Kroes, red.).” Maduro weet niet of hij bij Ajax was gebleven als hij voor zijn besluit om terug te keren naar Almere City al had gehoord dat Farioli de nieuwe hoofdtrainer zou worden. “Ik ben bij Ajax vertrokken omdat ik kort na het behalen van het hoogste trainersdiploma meteen hoofdtrainer bij Almere City kon worden. Op het moment dat ik ja zei tegen mijn huidige functie, wist ik niet dat Farioli trainer van Ajax zou worden. Ik weet niet of die kennis mijn keuze zou hebben beïnvloed.”

Maduro heel even terug bij Ajax

Maduro keert zondagmiddag in ieder geval terug in de Johan Cruijff ArenA. Als trainer van Almere City zal hij het Ajax zo moeilijk mogelijk proberen te maken. De ploeg uit Flevoland sprokkelde tot op heden pas zes punten bij elkaar en is de hekkensluiter van de Eredivisie, Ajax de nummer drie. De vermoedelijke opstellingen voor de ontmoeting in Amsterdam lees je hier.

