Maduro verwacht dat laatste woord over Steijn nog niet is gezegd: 'Die zullen nog wel uitkomen'

Hedwiges Maduro spreekt bij zijn aanstelling als hoofdtrainer van Almere City met geen slecht woord over Maurice Steijn. Maduro ging vorig jaar bij Ajax aan de slag als assistent van de Hagenaar, maar beiden leken al snel niet door één deur te kunnen. Steijn verweet de voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla niet loyaal te zijn. Maduro denkt dat ‘heel veel’ mensen daar anders over denken en dat ook nog wel een keer naar buiten zal komen.

De voormalig Oranje-international promoveerde vorig jaar als rechterhand van Alex Pastoor met Almere City naar de Eredivisie en bekroonde die prestatie met een terugkeer naar Ajax. Maduro ging bij zijn oude werkgever aan de slag als assistent van Steijn, die tot verbazing van velen door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat was aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Het huwelijk tussen Ajax en Steijn werd echter een grote deceptie. De Hagenaar stapte eind oktober op als hoofdtrainer, nadat er onder meer scheurtjes waren ontstaan in de technische staf.

Psycholoog Annemieke Zijerveld van Almere City gaf medio oktober haar mening over de situatie in Amsterdam en dat schoot bij Steijn, die ervan overtuigd was dat Maduro met haar had gesproken, in het verkeerde keelgat. “Dat voelde heel slecht, dat dit vanuit mijn staf kwam. Je bent met zijn vijven in een trainerskamer en dan moet je elkaar onvoorwaardelijk steunen. Als je dan het gevoel hebt dat een van die vijf een andere weg bewandelt. Die anderen (assistenten, red.) waren echt top daarin en super loyaal”, zei Steijn in maart in Rondo op Ziggo Sport. Had Steijn eind oktober niet besloten om op te stappen als hoofdtrainer van Ajax, dan was hij zonder Maduro verdergegaan. “Volgens mij is dit heel duidelijk en dit was niet het enige dingetje wat er zich heeft afgespeeld in die periode, maar dat is iets wat binnen mijn staf is gebleven.”

Volgens Steijn was de relatie ‘onherstelbaar’ beschadigd. Maduro spreekt desondanks tegen dat hij een ‘moeizame’ relatie had met Steijn. “Ik vind dat ook wel meevallen. Ik had helemaal geen moeizame relatie met hem”, vertelde Maduro maandag bij zijn prestatie bij Almere City voor de camera van de NOS. “Hij was kritisch, maar dat is een mening. Ik denk niet dat nu het geschikte moment daarvoor is, maar ik denk dat heel veel mensen daar een andere mening bij hadden en die zullen ook wel op een gegeven moment uitkomen”, aldus de nieuwe hoofdtrainer van Almere City.

Geen spijt

Maduro heeft, ondanks het dramatische seizoen, geen spijt van zijn beslissing om vorig jaar terug te keren bij Ajax. “Omdat je uiteindelijk ook kiest voor de liefde. Ik ben als voetballer begonnen bij Ajax, dus je kiest uiteindelijk voor de club. Daar leer ik ook van. Ik had misschien onderzoek moeten doen naar hoe de club ervoor stond. Maar je kiest uiteindelijk voor de club en je verwacht dat bepaalde dingen goed zijn. Achteraf weet ik hoe ik het misschien anders had moeten doen, maar ik weet ook wel dat Ajax er bovenop komt”, zo klinkt het.

