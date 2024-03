Maurice Steijn was helemaal klaar met directe collega bij Ajax: 'Als we doorgingen, dan zonder hem'

Maurice Steijn was na de nederlaag tegen FC Utrecht (4-3), zijn laatste wedstrijd als coach van Ajax voordat hij opstapte, niet doorgegaan als Hedwiges Maduro in de technische staf was gebleven. Dat onthult de Haagse coach in het programma Rondo op Ziggo Sport. Maduro was volgens Steijn het lek richting Annemieke Zijerveld, clubpsychologe van Almere City, en rekent hem dat zwaar aan.

"Dat voelde heel slecht, dat dit vanuit mijn staf kwam", zegt Steijn over het moment dat Zijerveld op NPO Radio 1 kritisch was op het functioneren van Steijn. Zijerveld werkte in het jaar daarvoor samen met Steijn zijn assistent Maduro, waardoor het voor de trainer duidelijk is dat de oud-middenvelder op dat moment het lek naar buiten was: "Je bent met zijn vijf in een trainerskamer en dan moet je elkaar onvoorwaardelijk steunen. Als je dan het gevoel hebt dat een van die vijf een andere weg bewandelt...Die anderen (assistenten, red.) waren echt top daarin en super loyaal", zegt Steijn.

De oud-trainer van onder meer Sparta Rotterdam en VVV-Venlo krijgt vervolgens van presentator Wytse van de Goot de vraag krijg of hij gelooft dat het verhaal anders in elkaar zit, zoals Maduro zegt: "Nee", is de oud-trainer van Ajax duidelijk. "Volgens mij is dit heel duidelijk en dit was niet het enige dingetje wat er zich heeft afgespeeld in die periode, maar dat is iets wat binnen mijn staf is gebleven. Dan is iets wel onherstelbaar beschadigd in zo'n kamer", vindt de trainer. "Ook bij de spelersgroep is dit verhaal heel slecht gevallen. Als we door zouden gaan, dan was dat wel zonder hem (Maduro, red.) geweest."