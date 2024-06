Driessen schuift voormalig voetballer met 95 Ajax-duels naar voren voor functie in Amsterdam

Hoewel Demy de Zeeuw al een paar jaar niet meer actief is in de voetballerij, kan hij zich de artikelen van De Telegraaf nog goed heugen. De voormalig middenvelder van onder meer Go Ahead Eagles, AZ en Ajax was vrijdagavond te gast in de Oranjezomer en kreeg van Hélène Hendriks de vraag hoe Valentijn Driessen voor hem was als journalist. De Zeeuw had vervolgens slechts twee woorden nodig voor de verslaggever, die voor hem in de toekomst wel een rol ziet weggelegd binnen Ajax.

“Heel irritant”, lachte de 27-voudig Oranje-international, die tijdens het Wereldkampioenschap van 2010 in Zuid-Afrika nog een basisplaats had in de halve finale tegen Uruguay. De Zeeuw beleefde zijn eerste jaren in het professionele voetbal bij Go Ahead Eagles, alvorens in 2005 de overstap te maken naar AZ. Met die club kroonde hij zich tot kampioen van Nederland. Ajax telde in de zomer van 2009 acht miljoen euro neer voor de komst van de middenvelder. “Nee ik had meer met Mike Verweij te maken, maar De Telegraaf wist mooie stukken te schrijven”, zei De Zeeuw cynisch.

Terugkeer bij Ajax

Artikel gaat verder onder video

Hendriks is benieuwd of De Zeeuw het ziet zitten om ooit nog wat te betekenen voor Ajax. De middenvelder verruilde de club uit Amsterdam in de zomer van 2011 voor Spartak Moskou. Hij speelde in tussen 22 januari 2013 en 30 juni 2014 op huurbasis voor Anderlecht, alvorens zijn loopbaan in 2015 af te sluiten bij NAC Breda. De Zeeuw richtte in 2013 samen met onder anderen Eljero Elia en Gregory van der Wiel het kledingmerk BALR op. “Zakelijk behoort de ex-international in zijn takken van de sport wel tot de wereldtop. Met BALR, 433 en Wannahaves scoort hij een zakelijke hattrick dankzij een uitgekiende tactiek”, zo klinkt het lovend op de site van Quote.

Een functie bij Ajax ziet De Zeeuw wel zitten. “Nou, ooit vast wel. Ik heb nu een dochter die daar volgend jaar gaat spelen. Ik weet niet wat de tijd brengt, maar ik zou het wel leuk vinden om ooit iets te doen ja”, zo klonk het. Driessen is voorstander van een terugkeer van De Zeeuw bij Ajax. De verslaggever schreef ooit dat de voormalig voetballer zeer geschikt is voor de functie van technisch directeur. “Maar ik denk ook zakelijk directeur of algemeen directeur. Hij heeft een groot bedrijf, veel mensen in dienst. Er zijn heel weinig voetballers die zoveel bagage met zich meedragen en hij heeft dat wel. Hij vindt zichzelf te jong, maar volgens mij ben je daar niet te jong voor, ook omdat je precies weet hoe de hazen lopen daar. (…) Ik zou het een verlies voor de voetballerij vinden als hij nooit een rol gaat krijgen in het bestuurlijk gebeuren bij een betaald voetbalclub.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erik ten Hag haalt verwoestend uit naar Ajax: 'Schandalig, zó dom'

Erik ten Hag is bijna twee jaar later nog altijd niet te spreken over de manier waarop Ajax is omgegaan met Marc Overmars.