Snoeiharde kritiek na Nederland - Canada: ‘Die vond ik heel matig spelen, daarvoor komt hij echt nog tekort’

Meesterscout Piet de Visser is niet te spreken over het optreden van in de oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Canada. De Ajax-spits, in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam, verscheen donderdagavond voor het eerst aan de aftrap bij Oranje, maar slaagde er niet in een onomstreden indruk achter te laten. Volgens De Visser komt Brobbey momenteel nog ‘tekort’ om de eerste spits van het Nederlands elftal te zijn.

De Amsterdammer keerde in de zomer van 2022, een jaar na zijn veelbesproken transfervrije vertrek naar RB Leipzig, definitief terug in de Johan Cruijff ArenA. Waar Brobbey onder eerst Alfred Schreuder en daarna John Heitinga niet zeker was van een basisplaats, was hij in het voorbije seizoen niet uit de basiself weg te denken. Met 22 doelpunten en 12 assists in 43 wedstrijden in alle competities was de spits dé uitblinker bij Ajax, dat verder een dramatisch jaar beleefde. Brobbey bekroonde zijn spel in Amsterdam met zijn debuut in het Nederlands elftal, waarvoor hij donderdag tegen Canada pas zijn tweede interland speelde.

Artikel gaat verder onder video

Een goede indruk achterlaten deed Brobbey dus niet. “Die vond ik heel matig spelen”, laat De Visser er in gesprek met De Telegraaf geen misverstand over bestaan. Brobbey kreeg vlak voor rust nog dé mogelijkheid om Oranje op een 1-0 voorsprong te zetten, maar kreeg de bal niet langs de Canadese doelman. De Visser is van mening dat Brobbey nog de nodige stappen moet zetten voordat hij de eerste spits van Oranje kan zijn. “Iedereen roept dat hij dé spits moet zijn van Oranje, maar dat is hij zeker nog niet. Daarvoor komt hij echt nog tekort. Brobbey heeft enorm veel talent, maar hij moet nog scherper en fitter worden. Het zit er wél in. Alle voorwaarden zijn aanwezig voor hem om in de toekomst de nummer één spits van Oranje te worden. Ik ben een Brobbey-fan, maar hij moet wel echt stappen gaan maken.”

Memphis Depay

Brobbey is overigens niet de enige Oranje-aanvaller die donderdagavond niet in de smaak viel bij De Visser. De meesterscout toont zich eveneens kritisch op het optreden van Memphis Depay. De linksbuiten, transfervrij na zijn vertrek bij Atlético Madrid, opende weliswaar de score, maar haalde volgens De Visser zeker niet het niveau dat Nederland van hem mag verwachten. “Memphis had twee goede acties, de goal op de voorzet van Frimpong en de geweldige dieptepass op Brobbey, maar hij had ook vijf keer balverlies. Dat is te veel voor een speler met de grote kwaliteiten van Memphis. Dat moet echt nog een stapje beter om een beslissende rol te gaan vervullen op de eindronde”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eén Oranje-speler weet nu al dat hij op de bank zit op het EK: ‘Klote’

Een speler van Oranje heeft van Ronald Koeman gehoord dat hij op de bank gaat zitten tijdens het EK.