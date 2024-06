Wijnaldum bijt van zich af: ‘Maar wat kan of kon ik daaraan doen?’

heeft zich een kleine drie maanden na zijn rentree bij het Nederlands elftal nogmaals uitgelaten over zijn omstreden verhuizing naar Saudi-Arabië. De middenvelder moest vorig jaar vertrekken bij Paris Saint-Germain en had naar verluidt kunnen terugkeren bij Feyenoord, maar koos voor een overstap naar Al-Ettifaq. Volgens de oud-speler van ook PSV, Newcastle United en Liverpool was een hereniging met de club uit Rotterdam-Zuid simpelweg niet mogelijk.

Wijnaldum won in 2019 als speler van Liverpool de Champions League en werd een jaar later kampioen van Engeland. Ronald Koeman had de middenvelder in de zomer van 2021 graag verwelkomd bij FC Barcelona, maar de Catalanen moesten hun meerdere erkennen in PSG. De Fransen namen Wijnaldum transfervrij over van Liverpool. Het huwelijk tussen PSG en Wijnaldum werd echter geen succes. De middenvelder zat voornamelijk op de bank. Hij speelde in het seizoen 2022/23 op huurbasis voor AS Roma, maar ook daar kon hij mede door een zware blessure niet zijn stempel drukken.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de voorbereiding op het afgelopen seizoen mocht het duidelijk zijn dat Wijnaldum bij PSG geen toekomst had. De middenvelder kon naar verluidt terugkeren bij Feyenoord, maar dat was financieel niet mogelijk, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Dat hij een verhuizing naar Saudi-Arabië verkoos boven een hereniging met zijn ‘oude liefde’ kwam hem in Nederland echter op veel kritiek te staan. “Maar wat kan of kon ik daaraan doen? Je kunt tijdens een voetbalcarrière niet iedereen tevredenstellen. De een is blij met keuzes die je maakt en de ander niet. Nogmaals, PSG vroeg 10 miljoen voor mij en ik zou heel veel salaris moeten inleveren, dus was de stap naar Feyenoord niet mogelijk”, zo klinkt het.

Wijnaldum erkent dat hij het op dat moment niet zag zitten om zóveel salaris in te leveren om een terugkeer in De Kuip mogelijk te maken. “En voetballen in Saudi-Arabië, daar mag iedereen iets van vinden. De beleving rond wedstrijden is natuurlijk anders dan in de Premier League of de Serie A, maar de wedstrijden zijn vaak van een behoorlijk niveau, hoor. Het is niet meer zo dat als je de stap naar zo’n competitie zet, het meteen voorbij is met je interlandloopbaan. Ik denk op het veld soms: dit is echt kwaliteit hoor”, zo vertelt de Oranje-international, zeker niet de enige ‘grote’ naam die vorig jaar naar het Midden-Oosten trok. “Cristiano Ronaldo heeft de deur daar voor voetballers geopend. Nee, ik spreek hem nooit, maar ik heb wel tegen hem gespeeld. Hij blijft maar jagen op doelpunten, dat is toch mooi?”

