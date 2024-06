Drama voor Polen: 73-voudig international valt negen dagen voor duel met Oranje zwaar geblesseerd uit

Polen, tegenstander van het Nederlands elftal, kan tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland geen beroep doen op . De voormalig Ajax-spits verscheen vrijdagavond in de oefenwedstrijd tegen Oekraïne weliswaar aan de aftrap, maar moest zich wegens een knieblessure al na vijf minuten laten vervangen. Na afloop van het treffen wordt duidelijk dat Milik de eindronde in Duitsland volledig aan zich voorbij moet laten gaan.

Milik streek in de zomer van 2014 neer bij Ajax. De Amsterdammers namen de Poolse spits in eerste instantie op huurbasis over van Bayer Leverkusen, alvorens hem een jaar later voor een kleine drie miljoen euro definitief over te nemen. Milik verkaste in de zomer van 2016 voor 32 miljoen euro naar Napoli en na een avontuur bij Marseille is hij sinds juli 2023 definitief speler van Juventus. Daarvoor kwam hij in het afgelopen seizoen 36 keer in actie, goed voor acht doelpunten. Milik stond eerder dit jaar al een aantal weken aan de kant. Hij kwam in de laatste wedstrijden ‘gewoon’ in actie en meldde zich fit bij de nationale ploeg, maar vrijdagavond sloeg het noodlot toe.

Negen dagen voor de ontmoeting met het Nederlands elftal in Hamburg raakte Milik in de oefeninterland tegen Oekraïne (3-1 winst) al vroeg geblesseerd aan zijn knie. Na afloop blijkt dat de blessure van Milik dusdanig serieus is dat hij het eindtoernooi in Duitsland aan zich voorbij moet laten gaan. Dat meldt de Poolse bond via de officiële kanalen. Waar Milik dus definitief een streep moet zetten door deelname aan het EK, staat achter de namen van veel Poolse spelers een vraagteken. Naast de aanvaller van Juventus liepen ook Sebastian Walukiewicz (spierblessure) en Taras Romanczuk (enkel) fysieke ongemakken op, maar zij zouden binnen een paar dagen weer volledig fit moeten zijn.

Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid niet voor Nicola Zalewski, Michal Skoras, Bartoz Salamon en Jakub Kiwior, die allemaal kampen met een spierblessure. Daarnaast heeft Kacper Urbanski een zere enkel. “De medische staf van het Poolse nationale team zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle spelers zo snel mogelijk ter beschikking staan van coach Michal Probierz”, zo klinkt het. Dat zal in het geval van Milik dus niet meer lukken. De linkspoot speelde tegen Oekraïne zijn 73e interland. Hij scoorde tot op heden zeventien keer voor zijn land.

