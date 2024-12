Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli slachtoffert tweetal na zeperd tegen Lazio

Ajax wacht zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Almere City. Voor dat duel zal Francesco Farioli zijn elftal op twee plekken wijzigen ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Lazio (1-3), zo verwacht het Algemeen Dagblad.

Ajax had het afgelopen donderdag moeilijk in eigen huis tegen Lazio. De Amsterdammers kregen geen grip op de koploper van de Europa League en gingen dan ook terecht onderuit in eigen huis. Na afloop baarde Farioli opzien door zijn ploeg te complimenteren. Desondanks is de verwachting dat hij zijn elftal op twee plekken wijzigt. Zo keert Davy Klaassen, die niet speelgerechtigd is in Europa, naar verwachting terug in de basis, wat ten koste gaat van Kenneth Taylor.

Ook Kian Fitz-Jim mag zich waarschijnlijk opmaken voor een basisplaats. Hoewel Steven Berghuis, die na zijn optredens tegen AZ en Lazio bakken kritiek over zich heen kreeg, donderdag nog op het middenveld stond, is hij vermoedelijk niet degene die wordt geslachtofferd. De linkspoot zal namelijk een linie naar voren schuiven, wat een plek op de bank voor Bertrand Traoré zou betekenen.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Klaassen; Berghuis, Brobbey, Godts.

Vermoedelijke opstelling Almere City

Bakker; Akujobi, Jacobs, Lawrence, Zagaritis; Providence, Ritmeester van de Kamp, Tahiri, Kadile; Nalic, Robinet.

