Ajax staat voor hels dilemma: ‘Dat zou een schrikeffect teweegbrengen’

De aandeelhouders van Ajax staan maandag voor een lastige keuze, zo meldt Het Parool. Op de aandeelhoudersvergadering wordt gestemd over de decharge van Sven Mislintat. Of Ajax er verstandig aan doet dit te verlenen, wordt betwijfeld.

Ajax was de afgelopen jaren een bestuurlijke puinhoop. Mislintat werd vijftien maanden geleden op straat gezet door de Amsterdammers, maar zijn korte periode in de hoofdstad is nog altijd voelbaar. De door de Duitser gehaalde spelers staan nog altijd op het veld, de miskopen zorgen ervoor dat Ajax flink moet bezuinigen en de raad van commissarissen, die Mislintat geen strobreed in de weg legde, wordt bijna helemaal vervangen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Lovende woorden voor 'de goede driehoek' van Ajax: 'Je ziet direct dat het beter gaat'

Omdat Mislintat werd verdacht van belangenverstrengeling, stelde Ajax een onafhankelijk onderzoek in. In afwachting van de resultaten hiervan kreeg de Duitser nog geen decharge verleend. Wanneer een bestuurder gedechargeerd wordt, kan deze niet meer persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor de geleden schade.

Decharge van Mislintat

Maandagavond zal op de aandeelhoudersvergadering van Ajax toch gestemd worden over de decharge van Mislintat. De bestuursraad, een grootaandeelhouder van Ajax, zou in willen stemmen met deze decharge, zo meldt de krant. Toch is het orgaan erg wantrouwend richting Mislintat. Het onderzoek van KPMG is namelijk alleen in samenvatting gedeeld, terwijl het volledige rapport geheim is.

© Imago

LEES OOK: Belgische media smullen van lichtpunt bij Ajax, en dat is niet Godts: 'Hij is hot in Nederland'

De Vereniging van Effectenbezitters geeft aan niet van plan te zijn decharge te verlenen. “Het feit dat niet het complete KPMG-rapport is verstrekt aan de aandeelhouders, maar slechts een door Ajax zelf gemaakt A4-tje met eigen conclusies, speelt daarbij een belangrijke rol”, verklaart David Tomic namens die organisatie aan Het Parool. “Zonder inzage in het volledige rapport is niet duidelijk hoe diepgaand het onderzoek van KPMG is geweest en wat de bevindingen waren.”

Bestuursraad twijfelt over decharge

Hoewel er dus voldoende redenen zijn voor Ajax om geen decharge te verlenen, lijkt de bestuursraad dit dus toch wel te doen. “Het niet-verlenen ervan betekent nieuwe onrust”, schrijft de krant. “Het zou een schrikeffect teweegbrengen bij aantredende toezichthouders en de directie, als zijzelf en/of voorgangers moeten vrezen voor een miljoenenclaim.”

Een andere reden voor de bestuursraad om wel decharge te verlenen, is dat dit alleen geldt voor zaken die op de jaarrekening staan of op een andere manier aan de aandeelhouders duidelijk zijn gemaakt. “Als nadien zou blijken dat informatie in het rapport nieuw licht op de zaak werpt, kun je betogen dat decharge daar geen betrekking op had”, laat Manuel Lokin, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht, weten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analyse Farioli zorgt voor verbijstering: 'Ik ben met stomheid geslagen. Zijn wij gek?'

Wesley Sneijder en Youri Mulder kunnen de analyse van Ajax-trainer Francesco Farioli na de nederlaag tegen Lazio niet geloven.