Ajax knokt zich terug na dramatische start: belangrijke rol voor Chuba Akpom en Owen Wijndal

Ajax is 2025 niet begonnen met een zege. De Amsterdammers keken binnen twintig minuten tegen een 2-0 achterstand aan, maar een eigen doelpunt van Julian Chabot en een treffer van Chuba Alpom zorgden voor een 2-2 eindstand. ontving na een klein uur een directe rode kaart, maar mocht na onderling overleg aan de zijlijn ‘gewoon’ blijven staan.

Ajax besloot de eerste seizoenshelft twee weken geleden met een bezoek aan Sparta. Francesco Farioli greep ook het laatste duel voor de winterstop aan om te rouleren en hield onder meer Mika Godts, Brian Brobbey en Bertrand Traoré buiten zijn basiself. De aanvallers bleken in de tweede helft alsnog nodig om de ban te breken en de drie punten mee terug naar Amsterdam te nemen (0-2). Twee weken later verschenen zij wél aan de aftrap, evenals Steven Berghuis. Het optreden van de linkspoot was echter misschien wel alleszeggend voor de eerste helft van de Amsterdammers.

Farioli moest vanaf de zijkant lijdzaam toezien hoe zijn ploeg in de eerste twintig minuten volledig werd overklast. De eerste mogelijkheden waren al voor de thuisploeg - zo kopte Anthony Rouault op de lat - alvorens na dertien minuten de 1-0 op het scorebord stond. Chris Führich kreeg de ruimte om op te stomen en vond met een slim passje Angelo Stiller, die eenvoudig uit de rug van Berghuis was gelopen. Stiller had vervolgens één voetbeweging nodig om de 1-0 achter Remko Pasveer te krijgen. Mika Godts schoot vervolgens over, waarna VfB Stuttgart de voorsprong al verdubbelde: Führich, aangever bij de 1-0, passeerde Pasveer in de korte hoek: 2-0.

Een dramatische start dus voor Ajax, dat na een half uur wel de aansluitingstreffer had moeten maken. Traoré dribbelde op typische wijze naar binnen en krulde de bal richting de verre hoek, maar zag zijn inzet net naast de buitenkant van de paal gaan. Berghuis dacht in de blessuretijd nog aan de 2-1, maar er werd uitstekend verdedigd. Zo was er werk aan de winkel voor Farioli, die bij aanvang van de tweede helft een groot aantal spelers binnen de lijnen bracht. Alleen Daniele Rugani mocht blijven staan. En dat bleek een juist besluit van Farioli. Branco van den Boomen vond met een scherp aangesneden vrije trap Rugani, die via tegenstander Chabot de 2-1 binnen kon tikken. Chabot, die een verleden heeft bij Sparta en FC Groningen, kreeg de Amsterdamse aansluitingstreffer uiteindelijk op zijn naam.

Rode kaart voor Klaassen

Een verdiende treffer, want Ajax was een stuk beter begonnen aan de tweede helft. De Amsterdammers leken echter vrij rap na de aansluitingstreffer met een man minder door te moeten voetballen. Klaassen ontving na een gemene charge een directe rode kaart. De middenvelder, die in de tweede helft de aanvoerdersband droeg, hoefde het veld echter niet te verlaten. In onderling overleg, waarschijnlijk tussen de trainers, was besloten om ‘gewoon’ met elf tegen elf te blijven voetballen. Die rode kaart - en de vele wissels - had desondanks toch wat invloed op de wedstrijd. Het tempo was eruit en de kansen waren schaars.

Maar daar kwam in de slotfase verandering in. Chuba Akpom maakte op aangeven van Owen Wijndal de gelijkmaker en kreeg vrijwel meteen daarna een grote kans op de voorsprong, maar hij vond de sluitpost van VfB Stuttgart op zijn weg. De Duitsers raakten nog de lat uit een vrije trap. Na negentig minuten stond er een 2-2 eindstand op het bord, maar de wedstrijd was nog niet afgelopen. VfB Stuttgart en Ajax hadden afgesproken om nog een kwartier door te voetballen. Jan Faberski, die dit seizoen indruk maakt, kon daardoor nog even zijn opwachting maken. Wout Weghorst kreeg uit een voorzet van Anton Gaeei nog een kans op de 2-3, maar doelpunten vielen er niet meer.

