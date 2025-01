Davy Klaassen ontvangt directe rode kaart, maar mag blijven staan: Ajax geeft uitleg

Een zeer merkwaardig moment al vroeg in de tweede helft van de oefenwedstrijd tussen VfB Stuttgart en Ajax. De Amsterdammers maakten via Daniele Rugani al vroeg de aansluitingstreffer, maar een paar minuten later kreeg een directe rode kaart na een gemene overtreding op de enkel van Atakan Karazor. De middenvelder hoefde echter niet het veld te verlaten. In overleg is besloten dat hij mocht blijven staan.

Ajax ging ontzettend slecht van start in de oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart en keek al binnen twintig minuten tegen een 2-0 achterstand aan. De verwachting was dat Francesco Farioli na de eerste helft uitgebreid zou gaan wisselen en dat gebeurde ook. Een groot deel van de ‘sterkste’ elf keerde na de pauze niet meer terug binnen de lijnen. De vele wijzigingen kwamen Ajax verrassend genoeg ten goede. Branco van den Boomen was uit een vrije trap al dicht bij de 2-1, die even later wél viel nadat Daniele Rugani een scherp aangesneden vrije trap van diezelfde Van den Boomen in het doel tikte.

Ajax hoopte de goede start van de tweede helft uiteraard een passend vervolg te geven, maar leek niet veel later met een man minder door te moeten voetballen. Nadat de scheidsrechter vergat om te fluiten na een overtreding op Kian Fitz-Jim, was Klaassen veel te laat en ging hij bovenop de enkel van Karazor staan. De scheidsrechter kon niet anders dan de middenvelder de rode kaart geven. Er ontstond een klein opstootje en het viel op dat Klaassen niet meteen het veld verliet. De aanvoerder mocht blijven staan. Ajax meldt op X dat beide ploegen in onderling overleg hebben afgesproken dat hij niet naar de kant hoefde te gaan.

Farioli en VfB Stuttgart-trainer Sebastian Hoeneß hadden kort na de rode kaart voor Klaassen een onderonsje op het veld. Mogelijk is daar afgesproken dat Klaassen mocht blijven staan.

56. Davy Klaassen received a red card but is allowed to continue playing after discussions between the two teams. #vfbaja pic.twitter.com/H2HSVVelBI — AFC Ajax (@AFCAjax) January 5, 2025 Remarkable scenes as Davy Klaassen is allowed to remain on the pitch despite being shown a red card by the referee.



Not something I have ever seen before. pic.twitter.com/GFamQnJvF7 — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) January 5, 2025 Looks like Francesco Farioli & Sebastian Hoeneß (Stuttgart coach) had a little chat after the incident and agreed that it would be better to finish this friendly 11v11, the referee agreed and so Davy Klaassen remains on the pitch despite being shown a red card. pic.twitter.com/rIZsU5B2ml — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) January 5, 2025

